Свой среди чужих, чужой среди своих: ЦСКА обыграл Янг Бойз благодаря курьёзному автоголу

В прошлом квалификационном раунде команда Виктора Гончаренко одолела греческий АЕК, и последним препятствием перед групповым этапом стал швейцарский Янг Бойз. В чемпионате России была одержана победа в московском дерби над действующим чемпионом — Спартаком. Перед матчем армейцев окрестили Олд Бойзами за то, что они имеют больший опыт выступлений в европейских соревнованиях, а также напомнили, что хозяева ещё ни разу не проигрывали командам из России на своём поле.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, с небольшим количеством моментов. Самая удачная возможность отличиться в первой половине игры была, пожалуй, у Фёдора Чалова, который выходил один на один с вратарём, но не сумел распорядиться мячом.

Всё же небольшое преимущество хозяев по ходу игры прослеживалось, но гораздо более явным оно стало во втором тайме.

Началось всё с замены Чалова на Оланаре, дальше по ходу матча многим могло показаться, что тренерский штаб Янг Бойз нарушил регламент и выпустил 12 игрока. Оланаре, у которого игра в последнее время и так не клеится, по большей части мешал товарищам по команде. В одном моменте он фактически выполнил работу защитников хозяев, толкнув Алана Дзагоева, когда тот собирался пробить по воротам. Что думает обо всём этом сам Алан вы можете попробовать прочитать по губам.

Также ошибки в далеко не самых сложных ситуациях допускал центральный защитник Виктор Васин, что увеличивало шансы хозяев открыть счёт.

Зато Игорь Акинфеев, который прекрасно справился со своей задачей, эти шансы сводил на ноль, хоть ему и не пришлось отражать каких-либо феноменальных ударов.

Последние минуты матча проходили под плотным натиском швейцарской команды, и казалось, что многочисленные атаки должны вот-вот принести свои плоды, но армейцы сумели вынести мяч со своей половины поля, после чего он попал к Касиму Нухе, который решил уравнять количество игроков в командах и перекинул своего голкипера.

Теперь ЦСКА ждёт своих сегодняшних соперников на ВЭБ арене, и врядтли будет столь же щедр и гостеприимен, чтобы упускать путёвку в групповой этап.