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Победа вопреки — Краснодар поедет в Сербию фаворитом
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Победа вопреки — Краснодар поедет в Сербию фаворитом

Краснодар одержал победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на неоправданно незасчитанный гол и два пропущенных от сербской команды мяча.

NekitArmandych
Никита Арманд
КраснодарАндрей Синицын; Кристиан Рамирес; Александр Мартынович; Андреас Гранквист; Сергей Петров; Юрий Газинский; Михайло Ристич; Павел Мамаев (Илья Жигулёв 70); Виктор Классон (Магомед-Шапи Сулейманов 78); Иван Игнатьев (Фёдор Смолов 66); Вандерсон.
Црвена ЗвездаМилан Борян; Филип Стойкович; Душан Анджелкович (Марко Гобелич); Срджян Бабич (Александр Пешич); Вуядин Савич; Митчелл Дональд; Славолюб Срнич; Дамьен Ле Таллек; Гуэлор Канга Каку; Ричмонд Боакье; Неманья Радоньич (Неманья Милич 66).
ГОЛ1-0 Игнатьев (20); 2-0 Классон (46); 2-1 Срнич (57); 3-1 Петров (66); 3-2 Пешич (71).
судьяВитаутас Шимкус (Литва); Предупреждения: Рамирес (29); Ле Таллек (55); Савич (77); Смолов (77); Ристич (88); Сулейманов (92).
ПРОИСШЕСТВИЯРаунд плей-офф Квалификации Лиги Европы; Стадион: ФК Краснодар (Россия).

Краснодар в отличие от своих менее удачливых соседей — Кубани — продолжает выступать в премьер-лиге, и делает это вполне удачно, уже не первый год подряд получая право представлять Россию в международных европейских клубных чемпионатах.

В этом раунде дорога в групповой этап лежит через Црвену Звезду. Первый матч Краснодар играл дома, и матч начался довольно оптимистично для хозяев. Уже к 20 минуте удалось открыть счёт. Благодаря ошибке защитников воспитанник академии Краснодара Иван Игнатьев пробил в пустой угол ворот. Как это часто происходило и в матчах чемпионата России, хозяева после забитого мяча сдали, и игра стала постепенно выравниваться. 

Несмотря на это подопечные Игоря Шалимова продолжали атаковать и могли увеличить преимущество благодаря ошибкам защитников и вратаря соперников, которому долго не удавалось поймать мяч с первого касания.

 

На перерыв команды ушли при счёте 1:0, а буквально через несколько секунд после начала второго тайма Виктор Классон удвоил преимущество своей команды.

 

После этого команды окончательно раскрылись и количество атак по сравнению с первым таймом увеличилось в разы. Уже на 57 минуте отставание Цверны сократилось благодаря голу Славолюба Срнича.

 

А через 2 минуты гол забил Михайло Ристич.

 

Но из-за судейской ошибки счёт остался прежним. Сразу после того как на поле впервые по ходу сезона появился Фёдор Смолов, Сергей Петров всё-таки забил третий мяч Краснодара.

 

Не прошло и десяти минут, как сербы вновь сократили отставание, воспользовавшись ошибкой теперь уже защитников хозяев.

Александр Пешич ударил в ближний угол, получив точную передачу от Митчелла Дональда. 

В оставшиеся минуты уложились и стычка между игроками, за которую Смолов и Вуядин Савич получили по жёлтой карточке, и по несколько опасных моментов от каждой команды, но забитых голов зрители матча так больше и не увидели.

Краснодар, конечно победил, но серьёзный шанс на выход в группу для Цверны, для которой попадание в основной турнир Лиги Европы может стать спасительным плотом и поможет привести дополнительные финансовые вливания. А значит, в Белграде быков будет ждать настоящая коррида!

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