Победа вопреки — Краснодар поедет в Сербию фаворитом

Краснодар в отличие от своих менее удачливых соседей — Кубани — продолжает выступать в премьер-лиге, и делает это вполне удачно, уже не первый год подряд получая право представлять Россию в международных европейских клубных чемпионатах.

В этом раунде дорога в групповой этап лежит через Црвену Звезду. Первый матч Краснодар играл дома, и матч начался довольно оптимистично для хозяев. Уже к 20 минуте удалось открыть счёт. Благодаря ошибке защитников воспитанник академии Краснодара Иван Игнатьев пробил в пустой угол ворот. Как это часто происходило и в матчах чемпионата России, хозяева после забитого мяча сдали, и игра стала постепенно выравниваться.

Несмотря на это подопечные Игоря Шалимова продолжали атаковать и могли увеличить преимущество благодаря ошибкам защитников и вратаря соперников, которому долго не удавалось поймать мяч с первого касания.

На перерыв команды ушли при счёте 1:0, а буквально через несколько секунд после начала второго тайма Виктор Классон удвоил преимущество своей команды.

После этого команды окончательно раскрылись и количество атак по сравнению с первым таймом увеличилось в разы. Уже на 57 минуте отставание Цверны сократилось благодаря голу Славолюба Срнича.

А через 2 минуты гол забил Михайло Ристич.

Но из-за судейской ошибки счёт остался прежним. Сразу после того как на поле впервые по ходу сезона появился Фёдор Смолов, Сергей Петров всё-таки забил третий мяч Краснодара.

Не прошло и десяти минут, как сербы вновь сократили отставание, воспользовавшись ошибкой теперь уже защитников хозяев.

Александр Пешич ударил в ближний угол, получив точную передачу от Митчелла Дональда.

В оставшиеся минуты уложились и стычка между игроками, за которую Смолов и Вуядин Савич получили по жёлтой карточке, и по несколько опасных моментов от каждой команды, но забитых голов зрители матча так больше и не увидели.

Краснодар, конечно победил, но серьёзный шанс на выход в группу для Цверны, для которой попадание в основной турнир Лиги Европы может стать спасительным плотом и поможет привести дополнительные финансовые вливания. А значит, в Белграде быков будет ждать настоящая коррида!