Что такое Севилья и Ливерпуль, и как с этим бороться?

В этом сезоне Спартак не сильно радует своих фанатов, за победой в Суперкубке последовали ничьи с Динамо и Уфой, разгромное поражение от Зенита, и два проигрыша в московских дерби против ЦСКА и Локомотива. Сейчас команда идёт на 9 месте, отставая от лидера (Зенита) на 11 очков и имеет отрицательную разницу мячей (-2).

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Помимо проваленных вторых таймов (2 мяча от Динамо, 2 от ЦСКА, 3 от Зенита, 4 от Локомотива), Спартак периодически страдает от кошмарного невезения, в недавнем матче против предпоследней команды чемпионата — СКА-Хабаровск, москвичи так и не смогли распечатать ворота соперника, несмотря на 31 удар по воротам, из которых 13 попали в створ. Безусловно нельзя отрицать великолепную игру голкипера Александра Довбни, но статистика говорит за себя!

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Первым соперником Спартака в Лиге Чемпионов станет словенский Марибор, команда Дарко Миланича со скрипом прошла через 3 квалификационных раунда Лиги Чемпионов, обыграв боснийский Зриньски и израильский Хапоэль Беер-Шева благодаря голам в гостях, а также исландский Хафнарфьрдур с минимальным преимуществом в обоих матчах. На данный момент команда занимает второе место в высшей лиге Словении, и производит впечатление самой слабой команды в группе. У москвичей довольно неплохие шансы одержать победу, если в игру не вмешается злой рок или хороший голкипер. К слову о хороших голкиперах, Ясмин Хандалович имеет схожую с Довбней статистику (6 матчей; в среднем пропускают 0,67 за игру), разница лишь в том, что Хандалович провёл на один сухой матч больше (4), чем его коллега из Хабаровска.

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Следом в Москву приедет Ливерпуль. Мерсисайдцы также прошли в группу через отборочные раунды, где проехался катком по Хоффенхайму, для которого выход в отборочный раунд Лиги Чемпионов стал дебютным. В чемпионате команда Юргена Клоппа сыграла три матча, два выиграла, один закончился ничьей, в числе попавших под раздачу Арсен Венгер и Арсенал, пропустившие четыре безответных мяча. Да и вообще соперничать со вторым местом английской Премьер-лиги Спартаку скорее всего пока не по зубам.

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Заключением первого круга для красно-белых станет домашний матч против Севильи. Испанцы в групповой этап прошли также с натугом, благодаря гостевому голу в ворота Истамбула. В испанской Примере прошло всего два матча, в которых испанские красно-белые заработали 4 очка. Севилья три раза подряд выигрывала Лигу Европы, а прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов вышла из группы с Ювенутсом и Лионом со второго места, проиграв лишь один матч, но вылетела в 1/8 от Лестера. Одержать верх над командой с таким еврокубковым опытом Спартаку будет трудно отрицать это бессмысленно.

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Несмотря на оптимистичные заявления Александра Самедова, о том что Спартаку по силам выйти из группы, такой расклад кажется весьма сомнительным. Наиболее правдоподобен сценарий, при котором москвичи окажутся в Лиге Европы, куда попадут с третьего места.