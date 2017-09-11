ЦСКА в Лиге Чемпионов — чего нам ждать?

В этом году красно-синие оказались в группе А, где им противостоят Бенфика, Базель и Манчестер Юнайтед. На данный момент в РФПЛ ЦСКА находится на четвёртой позиции с 16 очками. За прошедшие 9 туров армейцы успели сенсационно проиграть Локомотиву (1:3), спастись на последних минутах в матче со Спартаком (2:1) и поучаствовать в пока главном скандале сезона — голе Ахмата, забитом с передачи из-за пределов поля, который принёс грозненцам победу.

Когда речь заходит об игре ЦСКА, первым делом всоминаются ошибки Виктора Васина: например, вот так он вывел нападающего Локомотива Ари один на один с вратарём.

Или тот самый гол Ахмата, который тоже не обошёлся без Виктора Васина.

Ну и на случай, если вы забыли, Васин также является защитником сборной России.

Безусловно, есть и те, за кого в составе москвичей можно порадоваться. Это в первую очередь Головин, который на 100 % стал игроком основного состава сборной России, нападающие Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов, которых постепенно наигрывают за основной состав. Виктор Гончаренко даже рассматривает вариант с выходом Жамалетдинова в старте на матч против Бенфики. ​

Именно этот матч будет для армейцев первым, и эта встреча скорее всего не будет лёгкой прогулкой для москвичей. Португальцы стали обладателями Суперкубка, а в Высшей лиге не проиграли ни одного матча за 5 туров. И если у ЦСКА больше всего очков по системе гол+пас набрал Витиньо (4 за 9 матчей), то у Бенфики разыгрался Жонас (6 голов и 2 передачи за 5 матчей). На воротах у орлов Бруну Варела. Он за те же 5 туров не пропускал больше одного мяча за игру, а два матча отстоял насухо. Его коллега по амплуа из России за 7 матчей пропустил 6 мячей при 3 сухих играх.

В следующем туре в Москву приедут Красные Дьяволы, с которыми ЦСКА на групповом этапе встречается уже третий раз. При этом москвичи ни разу не выигрывали, а потому положительных результатов едва ли стоит ожидать. Да и такие фамилии, как Лукаку, Ибрагимович и Решфорд, не сулят ничего хорошего господину Васину и компании.

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Третий соперник менее именит, но регулярно выступает в Лиге Чемпионов и считается не уступчивой командой — это Базель. Команда идёт на третьем месте в Высшей лиге Швейцарии и одержала победу в трёх матчах из семи (2 поражения, 2 ничьи). Лучший бомбардир команды и лиги на данный момент Рикки ван Вольфсвинкел (7 голов). Да, в квалификации армейцы прошли Янг Бойз, который сейчас лидирует в чемпионате, но оба матча были тяжёлыми и не случись та глупейшая ошибка в конце матча не было бы и гостевой победы.

Третье место в группе кажется вполне реальным результатом. При определённой доле везения можно подумать и о втором, но тенденции последних годов показывают, что скорее всего ЦСКА вновь останется без еврокубковой весны.