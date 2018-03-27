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В ожидании чуда: Россия примет сборную Франции в Санкт-Петербурге
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В ожидании чуда: Россия примет сборную Франции в Санкт-Петербурге

Всего несколько часов остаётся до стартового свистка, товарищеского матча России и Франции. Своими ожиданиями от этого матча делится VAVEL Россия.

NekitArmandych
Никита Арманд

Меньше недели назад, сборная России пропустила три безответных мяча от Бразильцев в Москве. В первом тайме матча российская команда смотрелась неплохо, но потом на поле вышли бразильцы. На разгром, который мы получили по окончании матча, гостям потребовалось, чуть больше десяти минут. И вот Станислав Черчесов и его подопечные уже в Санкт-Петербурге, куда также приехал Дидье Дешам со сборной Франции.

Последний раз команды встречались в 2016 году, на «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Тогда будущие финалисты чемпионата Европы одержали победу со счётом 4:2, и сегодня у нас мало поводов полагать, что результат будет отличаться. Несмотря на то, что французы в прошлом матче уступили колумбийцам (2:3). И дело даже не в том, что Франция занимает девятое место, а Россия продолжает своё крутое пике, у сборной Франции есть сыгранный костяк и Дешам продолжает работать над его сыгранностью. Российская же сборная продолжает терять игроков, из-за травм, напомним, после матча с Бразилией, к списку присоединился Роман Зобнин. Врачи обещают, что футболист быстро восстановится, но всё же, всё же, всё же...

Остаётся с грустью констатировать, что сборная России может обыграть Динамо, которое недавно вернулось из ФНЛ, а вот топовые сборные нам не по зубам. 

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