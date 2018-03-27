Россия Франция: обзор оптимиста

После матча с Бразилией, стало понятно, что россияне не пропускали, пока им позволяли не пропускать, а как только южноамериканцы ускорились, защите сборной России было просто нечего противопоставить сопернику. Итог мы все знаем, бразильцы включились, забили 3 мяча и выключились. После такого поражения, ничего хорошего от второго матча ждать не приходилось.

Первые минуты матча вызывали болезненные воспоминания, всё также вся команда находилась за линией мяча, несмотря на то, что мяч находился уже возле штрафной, всё также счёт оставался нулевым, благодаря стараниям вратаря.

И даже тот факт, что первый опасный момент в матче, создали россияне, не вселял никакой надежды.

В целом игра россиян в атаке выглядела не совсем безнадёжно, другой вопрос в том, что мяч очень редко удавалось отправить в атаку. Первым лучом света во всём этом тёмном царстве стала атака на 15 минуте матча. Александр Ерохин из центрального круга переправил мяч на фланг, где его подобрал многолетний ветеран сборной Юрий Жирков, несмотря на Павара, который попытался накрыть россиянина, Жирков отдал мяч в штрафную на Алана Дзагоева, тот в свою очередь пяткой скинул мяч Фёдору Смолову, но Уго Льорис не из тех вратарей кому легко забить, а потому мяч был выбит за пределы поля подоспевшим защитником.

Также определённый оптимизм внушает эпизод с голом Смолова, Игорь Смольников, вышедший во втором тайме вместо Александра Самедова прошёл по флангу и дальней передачей нашёл в штрафной Смолова, там Фёдор отправил мяч в ближний угол.

Почти сразу после второго пропущенного мяча, россияне неплохо разыграли угловой, Антони Марсьяль неудачно вынес мяч после подачи Константина Рауша, Фёдор Смолов подобрал его и ударил с линии штрафной, Льорис снова справился с ударом, но даже после этого мяч отскочил к Владимиру Гранату, а защитник сборной России не попал в пустые ворота.

Ещё один одновременно неплохой и очень странный момент произошёл под конец матча. Денис Черышев, который, наконец, вернулся в сборную, отобрал у соперника и начал двигаться в сторону чужой штрафной, и в этот момент у него отобрали мяч, и сделал это капитан сборной России — Фёдор Смолов. Конечно, потом Смолов неплохо ударил в сторону ворот, но именно в сторону, однако сам по себе момент вызывает определённые вопросы.

А теперь о грустном — о защитных действиях сборной России. Собственно шесть пропущенных мячей за 2 матча уже говорят о многом. Килиан Мбаппе, которому ещё не исполнилось и двадцати лет, на протяжении всего матча не проявлял никакого уважения к российским защитникам, которые по футбольным меркам неумолимо приближаются к пенсионному возрасту. Большую часть первого тайма Андрею Лунёву удавалось справляться с его ударами, но на 39 минуте, Мбаппее после передачи Поля Погба, обвёл двоих защитников и пробил в угол, вратарь не дотянулся.

Уже на пятой минуте второго тайма, Поль Погба заработал штрафной, и сам же вызвался его исполнить, до ворот было примерно 30 метров, но для него это не расстояние. Фёдор Кудряшов, стоявший в стенке, выпрыгнул и пригнул голову, нежелая получить нокаутирующий удар, именно этого расстояния ему и не хватило, чтобы преградить путь мячу, Андрей Лунёв прыгнул, но достать снаряд смог только из сетки.

После отыгранного гола, некоторые наивные болельщики наверняка подумали, что россияне поборются за ничью, но Мбаппе забил последний гвоздь в гроб их надежд. Гол получился таким же как и первый, но в этот раз передачу отдал не Погба, а Блез Матиюди, ну а ошибку Лунёва лучше оставить без комментариев.

Итоговый счёт матча 3:1, сложно сказать, было бы много лучше с Георгием Джикией и Виктором Васиным в составе, но мы имеем, то что имеем. От игр сборной уже давно веет безнадёгой, но иногда в этой кромешной тьме появляются лучи света. Я не призываю на что-то надеяться летом, я просто пытаюсь искать положительные моменты.