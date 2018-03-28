Сборная России: анализ по горячим следам

Сборная России проиграла два матча подряд, с общим счётом 1:6, казалось бы, всё плохо, но с этой точкой зрения согласны не все. Например, Сергей Кирьяков — в прошлом нападающий сборной России, в интервью Rusfootball.info, сказал, что у россиян во втором тайме был момент, когда им удалось перехватить инициативу, по его мнению, в этот отрезок матча команда действовала более решительно, и могла «сотворить небольшое чудо». Но в целом по мнению экс-футболиста исход игры решило превосходство в индивидуальном мастерстве, со стороны французской сборной.

Дмитрий Кириченко, считает, что товарищеские встречи с сильнейшими сборными мира, которые в последнее время проводит сборная России упростят задачу на чемпионате мира, ведь в группе сборную России ожидают менее серьёзные соперники. Также Кириченко выразил надежду на то, что ближе к началу турнира россияне попробуют свои силы с соперниками сопоставимыми по силе с командами, которые будут ждать летом в группе, сообщает Rusfootball.info.

А вот Александр Мостовой в интервью Sport24.ru, был менее оптимистичен, по его мнению, в двух последних контрольных матчах остро проявилась нехватка Джикии. Также Александр Мостовой указал на большое количество ошибок в обороне, по словам экс-футболиста сборной, такое обилие неточностей возникает из-за нехватки класса.

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий, считает, что у сборной не выстроены командные действия и стратегия, по его словам, у сборной получается игра только в те моменты, когда уже всё потеряно, в этот момент у команды получается раскрепоститься. Ещё одной «негативной составляющей», является неопределённость с составом защитников и большое количество замен в средней линии, цитирует Непомнящего «Газета.ru».

Известный эксперт Александр Бубнов сказал, что у сборной наметился определённый прогресс, несмотря на то, что сборная сильно уступает в классе лидерам мирового футбола, но при этом нынешней сборной по силам обыграть сборные Египта и Саудовской Аравии и выйти из группы. Также Бубнов выразил сомнение в необходимости некоторых игроков в составе сборной. Негативную оценку получили Роман Нойштедтер и Александр Ерохин, помимо этого специалист предположил, что сборной сможет помочь форвард московского «Локомотива» Ари, который в ближайшем будущем получит российский паспорт, сообщает Sportbox.