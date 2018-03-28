С привкусом нафталина — как выглядит сборная России за несколько месяцев до Чемпионата Мира?

Стоит оговориться — никто не бросит камень в огород сборной за поражения от таких мастадонтов мирового футбола как Бразилия и Франция. Однако качество игры в данных встречах заставляет говорить о бесконечном количестве проблем в организации.

Матчи с Бразилией и Францией — это примерка к третьему матчу группового турнира с Уругваем, где нашей команде предстоит игра «вторым номером». Вопрос целесообразности такой идеи вполне актуален — стоит ли уделять половину контрольных встреч на подготовку к матчу, который вряд ли будет решать судьбу подопечных Черчесова. Возможно это было сделано для привлечения большего количества людей на трибуны путем статусного соперника. Стоило ли рисковать правильной и постепенной подготовкой к главному турниру для нашей сборной ради мимолетного привлечения людей?

Теперь тезисно выделим все моменты, которые можно подвергнуть какому-либо обсуждению.

Игорь Акинфеев — безальтернативный первый номер.

В матче с Бразилией по воротам Акинфеева было нанесено 12 ударов в створ, 3 из которых стали результативными. Влияние нашего первого номера на итоговый результат было колоссальным. Свою работу в рамке он выполнил на максимально возможном уровне. Его сейвы не позволили нашей прессе в пух и прах уничтожить сборную из-за абсолютно провальной игры. Когда такой вратарь находится за твоей спиной, ты можешь быть более уверенным.

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Его визави, занявшей место в воротах в матче с Францией, такой уверенности своим партнерам не предоставил. Если быть объективным, то оба гола Мбаппе (особенно второй) на совести Андрея Лунёва. Несмотря на скромное количество ударов в створ (5) сборная умудрилась пропустить такое же количество мячей, что и с пентакампеонами.

Несомненно, ни один спортсмен не может уберечь себя от ошибки в одном отдельном матче. Однако вероятность того, что Игорь Акинфеев станет человеком, который эту ошибку не допустит, выше чем у любого другого нашего голкипера.

Схема с тремя защитниками в текущей кадровой ситуации — утопия.

Сразу оговорюсь — нам вряд ли уже стоит перекраивать существующий уклад и менять все и сразу, но при потере одного ведущего защитника и одного добротного защитника нашей сборной —Джикии и Васина соответственно, мы были обречены на проблемы в защитной линии. Когда в старте вашей сборной на матч с Бразилией выходит тройка Кудряшов-Гранат-Кутепов, вас ждет обилие проблем в этой линии. Вариант с Нойштедтером вместо Кутепова безусловного цемента в оборону не добавляет.

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Одним из важнейших моментов в игре трех центральных защитников является невероятная слаженность и сыгранность. Скорее всего на Чемпионате Мира мы увидим вариант, который был в Петербурге. Сыграются ли данные исполнители за такой короткий срок?

Отсутствия «бульдога» в центре поля рушит игровую систему.

Нельзя опустить вопрос отсутствия Игоря Денисова в сборной. Тема измученная абсолютно всем и каждым вытекает после каждой сыгранной встречи. В составе сборной нет игрока, который мог бы исполнять роль «волнореза» и вычищать огрехи средней линии, страхуя защиту. При слабой защитной линии влияние опорного полузащитника оборонительного плана на игру становится незыблемым. По своей сути, такой человек является позвоночником команды. Разрушая атакующие потуги соперника и быстро делясь мячом с более креативными партнерами, такой игрок мог бы великолепно в текущую игровую модель нашей сборной. Без такого игрока сборная не сможет своевременно «распрямляться» и точечно выстреливать. Видимо личные обиды для текущего главного тренера важнее чем успех его команды. Хотя не нам его учить.

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Сложно представить во что именно играет сборная на данный момент.

На данный момент наша команда может предложить своим оппонентам довольно ограниченный спектр неудобств. Мы можем «застегнуться на все пуговицы» ровно на один тайм с абсолютно любым соперником. Дальше у нас возникают проблемы. Атаки нашей команды с равными и более сильными соперниками выглядят как нечто бессистемное и завязанное исключительно на импровизации и интеллекте футболистов. В чем же здесь тренерская работа? Какова роль тренера в данном случае?

В болельщицких и не только кругах обитает такое выражение как «команда не знает за счет чего она будет обыгрывать соперника». Вот это на 100% про нашу сборную. С потерей Кокорина наша атака окончательно теряет вариативность, и если у Фёдора Смолова игра не пойдет, то атакующий потенциал нашей команды резко устремляется вниз. Довольно страшно осознавать, что у тебя нет запасного плана, да?

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В этой сборной, конечно же, имеются и положительные моменты. Способность отобороняться с любым соперником дает команде определенные бонусные очки. Несомненно, в ней есть мастера, которые могут сотворить чудо и дать нашей команде намного больше, чем она имеет сейчас.

Однако не стоит забывать, что сборные, которые противостояли нам в этот раз, отыгрывали товарищеские матчи и ни о какой 100% отдаче там речи быть не могло. Каждый отрабатывал то, что ему было необходимо. Что отрабатывали мы? Мне неясно до сих пор. От игры сборной России веет некой безнадежностью и тоской, которую необходимо преодолеть за оставшиеся месяцы. Правда если быть объективным и адекватным, то поверить вы в это вряд ли сможете.