Уже не дети: какие они юные стражи ворот

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Сергей Ревякин

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Как не печально, но время идёт вперёд, и шестнадцатилетний парень превратился в легендарный 35 номер красно-синих, и вот в августе 2011 года бессменный Игорь Акинфеев получает серьёзную травму колена. Настал час Сергея Чепчугова, но в ноябре того же года, армейцы потеряли и второго голкипера: во время матча против махачкалинского «Анжи», Чепчугов сфолил в штрафной, за что был удалён с поля, чтобы защитить ворота на поле вместо Георгия Щенникова вышел шестнадцатилетний Сергей Ревякин. Отбить пенальти камерунца Самуэля Э’то Сергей не смог, и его команда уступила 2:1. Повторить блестящий старт Акинфеева Ревякину не удалось, но он до сих пор остаётся самым молодым вратарём, дебютировавшим в чемпионате России.

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\"araratfc.ru\"

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Ян Облак

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В 2009 году шестнадцатилетний словенец отказался переходить в «Эмполи», чтобы оказаться в «Фулхеме», но с переездом в Англию тоже не сложилось и Ян Облак продлил контракт со словенской «Олимпией» до 2011 года. В этом же сезоне он дебютировал во взрослом футболе за весь сезон он пропустил лишь 3 игры из 36, а десять матчей отстоял на ноль, но этого оказалось мало, чтобы выиграть лигу, в том сезоне команда заняла четвёртое место.

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\"sport.ru\"

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Коннор Бирн

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Скорее всего вы видите это имя и фамилию впервые, но совсем недавно — в ноябре 2017 года, в полуфинальном матче розыгрыша Кубка среднего Ольстера, сошлись команды «Гленавон» и «Портадаун». Интерес к этому матчу может вызвать тот факт, что в стартовом составе «Гленавона» вышел голкипер Коннор Бирн, которому на тот момент было всего 14 лет. Кстати команда Коннора выиграла со счётом 2:1.

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\"xsport.ua\"

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Андрей Медведев

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Ранние дебюты вратарей можно увидеть не только в футболе, 16 февраля 1999 года омский «Авангард» размазывал по льду московский Спартак, к концу второго периода счёт был 5:0. На последнюю двадцатиминутку в ворота встал Андрей Медведев. Для пятнадцатилетнего парня это был дебют, вполне возможно, что этот дебют до сих пор является к нему в кошмарах. Мало кто представляет, что такое встать в ворота команды, которая пропустила 5 безответных шайб. За весь третий период Андрей Медведев попустил две шайбы. Уже 26 февраля Медведев провёл свой первый полноценный матч, за все 3 периода ни одна шайба не залетела в ворота, а «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счётом 1:0. К сожалению голкипер, которого называли новым Третьяком завершил карьеру в 2005 году.

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\"sovsport.ru\"

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Уже не дети: какие они юные стражи ворот
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Уже не дети: какие они юные стражи ворот

15 лет назад — 29 марта 2003 года, Игорь Акинфеев дебютировал в матче против Зенита. До семнадцатого дня рождения голкиперу, который до сих пор остаётся номером 1 в ЦСКА и в сборной России, оставалось полторы недели, VAVEL Россия вспоминает другие случаи ранних дебютов во вратарском цеху.

NekitArmandych
Никита Арманд

Игорь Акинфеев

Это был матч 1/8 кубка Премьер-лиги, армейцы проигрывали 0:2 к перерыву, и Валерий Газзаев во втором тайме выпустил Игоря Акинфеева, для шестнадцатилетнего вратаря это был дебют. «Зенит» имел подавляющее преимущество, но несмотря на это на глазах у 18000 зрителей стадиона «Петровский» произошло чудо — на протяжении всего второго тайма ворота оставались сухими. Полевые игроки не смогли ликвидировать отставание, поэтому ЦСКА в той встрече уступил, но по правилам кубка Премьер-лиги командам предстояла вторая встреча в Москве. В ответном матче Акинфеев вышел уже на двадцатой минуте, так как Вениамин Мандрыкин получил травму. Спустя несколько минут Игорь сбил в штрафной Владислава Радимова, судья поставил пенальти, но Акинфеев с ударом справился. После перерыва арбитр поставил второй пенальти, на этот раз уже сам Радимов переиграл армейца, общий счёт в серии стал 3:0, по ходу матча армейцы сравняли счёт, но «Зенит» прошёл дальше, благодаря гостевому голу.

 

Сергей Ревякин

Как не печально, но время идёт вперёд, и шестнадцатилетний парень превратился в легендарный 35 номер красно-синих, и вот в августе 2011 года бессменный Игорь Акинфеев получает серьёзную травму колена. Настал час Сергея Чепчугова, но в ноябре того же года, армейцы потеряли и второго голкипера: во время матча против махачкалинского «Анжи», Чепчугов сфолил в штрафной, за что был удалён с поля, чтобы защитить ворота на поле вместо Георгия Щенникова вышел шестнадцатилетний Сергей Ревякин. Отбить пенальти камерунца Самуэля Э’то Сергей не смог, и его команда уступила 2:1. Повторить блестящий старт Акинфеева Ревякину не удалось, но он до сих пор остаётся самым молодым вратарём, дебютировавшим в чемпионате России.

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Ян Облак

В 2009 году шестнадцатилетний словенец отказался переходить в «Эмполи», чтобы оказаться в «Фулхеме», но с переездом в Англию тоже не сложилось и Ян Облак продлил контракт со словенской «Олимпией» до 2011 года. В этом же сезоне он дебютировал во взрослом футболе за весь сезон он пропустил лишь 3 игры из 36, а десять матчей отстоял на ноль, но этого оказалось мало, чтобы выиграть лигу, в том сезоне команда заняла четвёртое место.

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Коннор Бирн

Скорее всего вы видите это имя и фамилию впервые, но совсем недавно — в ноябре 2017 года, в полуфинальном матче розыгрыша Кубка среднего Ольстера, сошлись команды «Гленавон» и «Портадаун». Интерес к этому матчу может вызвать тот факт, что в стартовом составе «Гленавона» вышел голкипер Коннор Бирн, которому на тот момент было всего 14 лет. Кстати команда Коннора выиграла со счётом 2:1.

xsport.ua

Андрей Медведев

Ранние дебюты вратарей можно увидеть не только в футболе, 16 февраля 1999 года омский «Авангард» размазывал по льду московский Спартак, к концу второго периода счёт был 5:0. На последнюю двадцатиминутку в ворота встал Андрей Медведев. Для пятнадцатилетнего парня это был дебют, вполне возможно, что этот дебют до сих пор является к нему в кошмарах. Мало кто представляет, что такое встать в ворота команды, которая пропустила 5 безответных шайб. За весь третий период Андрей Медведев попустил две шайбы. Уже 26 февраля Медведев провёл свой первый полноценный матч, за все 3 периода ни одна шайба не залетела в ворота, а «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счётом 1:0. К сожалению голкипер, которого называли новым Третьяком завершил карьеру в 2005 году.

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