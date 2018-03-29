Уже не дети: какие они юные стражи ворот

Сергей Ревякин

Как не печально, но время идёт вперёд, и шестнадцатилетний парень превратился в легендарный 35 номер красно-синих, и вот в августе 2011 года бессменный Игорь Акинфеев получает серьёзную травму колена. Настал час Сергея Чепчугова, но в ноябре того же года, армейцы потеряли и второго голкипера: во время матча против махачкалинского «Анжи», Чепчугов сфолил в штрафной, за что был удалён с поля, чтобы защитить ворота на поле вместо Георгия Щенникова вышел шестнадцатилетний Сергей Ревякин. Отбить пенальти камерунца Самуэля Э’то Сергей не смог, и его команда уступила 2:1. Повторить блестящий старт Акинфеева Ревякину не удалось, но он до сих пор остаётся самым молодым вратарём, дебютировавшим в чемпионате России.

Ян Облак

В 2009 году шестнадцатилетний словенец отказался переходить в «Эмполи», чтобы оказаться в «Фулхеме», но с переездом в Англию тоже не сложилось и Ян Облак продлил контракт со словенской «Олимпией» до 2011 года. В этом же сезоне он дебютировал во взрослом футболе за весь сезон он пропустил лишь 3 игры из 36, а десять матчей отстоял на ноль, но этого оказалось мало, чтобы выиграть лигу, в том сезоне команда заняла четвёртое место.

Коннор Бирн

Скорее всего вы видите это имя и фамилию впервые, но совсем недавно — в ноябре 2017 года, в полуфинальном матче розыгрыша Кубка среднего Ольстера, сошлись команды «Гленавон» и «Портадаун». Интерес к этому матчу может вызвать тот факт, что в стартовом составе «Гленавона» вышел голкипер Коннор Бирн, которому на тот момент было всего 14 лет. Кстати команда Коннора выиграла со счётом 2:1.

Андрей Медведев

Ранние дебюты вратарей можно увидеть не только в футболе, 16 февраля 1999 года омский «Авангард» размазывал по льду московский Спартак, к концу второго периода счёт был 5:0. На последнюю двадцатиминутку в ворота встал Андрей Медведев. Для пятнадцатилетнего парня это был дебют, вполне возможно, что этот дебют до сих пор является к нему в кошмарах. Мало кто представляет, что такое встать в ворота команды, которая пропустила 5 безответных шайб. За весь третий период Андрей Медведев попустил две шайбы. Уже 26 февраля Медведев провёл свой первый полноценный матч, за все 3 периода ни одна шайба не залетела в ворота, а «Спартак» обыграл «Ак Барс» со счётом 1:0. К сожалению голкипер, которого называли новым Третьяком завершил карьеру в 2005 году.