"Амкар" одержал победу на "своём поле" в матче с "Локомотивом"

Амкар: Артур Нигматулин; Фегор Огуде; Михаил Сиваков (Секу Конде 46); Брайн Идову; Петар Занев; Александр Милькович; Михаил Гащенков; Януш Гол (Саид Эззатоллахи 78); Александр Рязанцев; Павел Комолов; Аарон Оланаре ( Дарко Бодул 65).
Локомотив: Маринату Гильерме; Неманья Пейчинович; Соломон Кверквелия; Мачей Рыбус; Владислав Игнатьев; Мануэл Фернандеш; Игорь Денисов; Алексей Миранчук; Антон Миранчук (Александр Коломейцев 46); Джефферсон Фарфан; Ари (Эдер73).
судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
Предупреждения:
Милькович 36;
Игорь Денисов 52; 91;
Удаления:
Игорь Денисов 91.
ПРОИСШЕСТВИЯ: 24-й тур Чемпионата России по футболу;
Стадион РЖД Арена;
8837 зрителей.
Счёт в матче открыл Мануэл Фернандеш, который реализовал пенальти на 17-ой минуте встречи. Однако несмотря на быстрый гол, Локомотив все же упустил преимущество. Аарон Олонаре смог огорчить "железнодорожников" дважды за второй тайм. Сначала забив с пенальти на 48-ой минуте, а затем с игры на 59-ой минуте.
После матча "Амкар" на время покинул зону вылета, набрав 25 очков. "Локомотив" же в свою очередь остается лидером чемпионата с 49 очками.
Напомним, что матч был перенесен из Перми в Москву в связи с неудовлетворительным состоянием газона.