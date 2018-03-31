"Амкар" одержал победу на "своём поле" в матче с "Локомотивом"

Счёт в матче открыл Мануэл Фернандеш, который реализовал пенальти на 17-ой минуте встречи. Однако несмотря на быстрый гол, Локомотив все же упустил преимущество. Аарон Олонаре смог огорчить "железнодорожников" дважды за второй тайм. Сначала забив с пенальти на 48-ой минуте, а затем с игры на 59-ой минуте.

После матча "Амкар" на время покинул зону вылета, набрав 25 очков. "Локомотив" же в свою очередь остается лидером чемпионата с 49 очками.

Напомним, что матч был перенесен из Перми в Москву в связи с неудовлетворительным состоянием газона.