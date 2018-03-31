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&quot;Амкар&quot; одержал победу на &quot;своём поле&quot; в матче с &quot;Локомотивом&quot;

"Амкар" одержал победу на "своём поле" в матче с "Локомотивом"

24-ый тур РОСГОССТРАХ Чемпионат России подарил рядовому болельщику невероятную сенсацию. Матч между "Амкаром" и "Локомотивом", прошедший в Москве, закончился победой пермяков со счетом 2:1.

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Stepan Semenov
АмкарАртур Нигматулин; Фегор Огуде; Михаил Сиваков (Секу Конде 46); Брайн Идову; Петар Занев; Александр Милькович; Михаил Гащенков; Януш Гол (Саид Эззатоллахи 78); Александр Рязанцев; Павел Комолов; Аарон Оланаре ( Дарко Бодул 65).
ЛокомотивМаринату Гильерме; Неманья Пейчинович; Соломон Кверквелия; Мачей Рыбус; Владислав Игнатьев; Мануэл Фернандеш; Игорь Денисов; Алексей Миранчук; Антон Миранчук (Александр Коломейцев 46); Джефферсон Фарфан; Ари (Эдер73).
ГОЛ0-1 Фернандеш (п) 16; 1-1 Оланаре 48 (п); 2-1 Оланаре 59.
судьяСергей Лапочкин (Санкт-Петербург); Предупреждения: Милькович 36; Игорь Денисов 52; 91; Удаления: Игорь Денисов 91.
ПРОИСШЕСТВИЯ24-й тур Чемпионата России по футболу; Стадион РЖД Арена; 8837 зрителей.

Счёт в матче открыл Мануэл Фернандеш, который реализовал пенальти на 17-ой минуте встречи. Однако несмотря на быстрый гол, Локомотив все же упустил преимущество. Аарон Олонаре смог огорчить "железнодорожников" дважды за второй тайм. Сначала забив с пенальти на 48-ой минуте, а затем с игры на 59-ой минуте.

После матча "Амкар" на время покинул зону вылета, набрав 25 очков. "Локомотив" же в свою очередь остается лидером чемпионата с 49 очками.

Напомним, что матч был перенесен из Перми в Москву в связи с неудовлетворительным состоянием газона. 

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