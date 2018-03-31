eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Билялетдинов покидает команду
fcska.ru

Билялетдинов покидает команду

Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера СКА-Хабаровск

NekitArmandych
Никита Арманд

Хабаровский СКА расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт команды. «Попечительский Совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко» — сообщает официальный сайт клуба.

Билялетдинов возглавил СКА 12 января 2018 года, под его руководством команда провела 5 матчей и не одержала ни одной победы. 

VAVEL Logo
  • Другие новости о
  • СКА

новости News

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад

Конец СКАзки

5 месяцев назад

Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

5 месяцев назад

Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

5 месяцев назад

Похмелье никто не отменял

5 месяцев назад

Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

5 месяцев назад

Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

6 месяцев назад

Latest News in VAVEL

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

5 месяцев назад

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад

Конец СКАзки

5 месяцев назад