Билялетдинов покидает команду

Хабаровский СКА расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт команды. «Попечительский Совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко» — сообщает официальный сайт клуба.

Билялетдинов возглавил СКА 12 января 2018 года, под его руководством команда провела 5 матчей и не одержала ни одной победы.