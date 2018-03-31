«МЮ - Суонси: Лебеди тонут в красно-белом озере»

Интрига матча закончилась на 5-ой минуте, когда Ромелу Лукаку забивает гол. Лукаку забил свой 100-й гол в Английской Премьер-Лиге. В первом тайме «Манчестер Юнайтед» оказывали сильный прессинг на «Суонси». У «красных дьяволов» были дыры в обороне, из-за атаки большим числом. Уже на 20-ой минуте забивает Алексис Санчес, оборона «лебедей» страдает. Хозяева стадиона даже со счетом 2:0 не переставали прессинговать. «Суонси» в первом тайме играют только в нападение, они заперлись в своей штрафной без шансов на ответный гол.

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Ромелу Лукаку: «Я счастлив. Мечта сбылась, я хочу выигрывать трофеи, но я очень рад достичь этого 100 голов в лиге, где я хотел играть, когда мне было ещё шесть лет. Это прекрасно, что я смог забить столько мячей, но я играю за «Манчестер Юнайтед». У меня есть мечта выигрывать трофеи, это моя главная цель.»

Второй тайм начался по старому сценарию, МЮ пытается забить третий мяч. Статистика по воротам уничтожает «Суонси» - 10:0. Из которых у «красных дьяволов» 4 в створ. Вышедший на замену Тэмми Абрахам будит Давида Де Хеа на 58 минуте и дважды создает опасные моменты, но голкипер манкунианцев безупречно справляется. Команда «лебедей» просыпается и матч начинает набирать новые обороты. «Манчестер Юнайтед» все еще хочет забить 3 гол, но все мимо. «Суонси» вырывает «зубами» мяч у нападающих МЮ, в надежде отыграться. Забавно, что на передачи Лукаша Фабьянски откликается лучше всего Неманья Матич. Всё остальное игровое время были тщетные попытки друг другу забить,но матч так и завершился со счетом 2:0. Во втором тайме у «Суонси» были шансы сравнять счёт, но Давид Де Хеа не зря «стена» «Манчестер Юнайтед». Он в этом сезоне отстоял больше сухих матчей (16) в Премьер Лиге, чем в любом другом сезоне за «Манчестер Юнайтед».

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Теперь «Манчестер Юнайтед» будет готовиться к дерби с «Манчестер Сити», а «Суонси» к матчу с «Вест Бромвич».

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.