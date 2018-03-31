"Спартак" в погоне за "Локомотивом"

Для москвичей этот матч стал прекрасной возможностью сократить отставание от лидирующего "Локомотива", который сегодня уступил "Амкару". Однако для "Спартака" матч оказался непростым. Весь первый тайм команда испытвала проблемы в атаке и не могла попасть в створ ворот. Только чудесное исполнение штрафного под занавес первого тайма позволило команде Карреры выйти вперед. Во втором тайме "Тосно" продолжал огрызаться, но несмотря на это "Спартаку" удалось забить второй мяч. Автором этого гола стал Луис Адриано, откликнувшийся на передачу Промеса. "Тосно" смог отквитать один мяч — под занавес встречи команда смогла заработать пенальти, который реализовали Павел Погребняк.

"Спартак" не проигрывает уже в 17 матчах кряду в РФПЛ и продолжает погоню за лидирующим "Локомотивом" с багажом в 47 очков. "Тосно" обосновался на 15-ой строчке 23 баллами.