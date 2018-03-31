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&quot;Спартак&quot; в погоне за &quot;Локомотивом&quot;
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"Спартак" в погоне за "Локомотивом"

Московский "Спартак" в рамках 24-ого тура РОСГОССТРАХ Чемпионат России, одержал победу над "Тосно" со счетом 2:1.

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Stepan Semenov
Спартак МоскваСелихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Пашалич 89), Глушаков, Самедов (Зобнин 71), Зе Луиш, Луис Адриано (Мельгарехо 85).
ТосноЮрченко, Сухарев (Макаров 69), Дугалич, Буйволов, Маргасов, Жигулев, Полентанович, Рикардиньо (Мирзов 79), Нуну Роша (Карницкий 29), Галиулин, Погребняк.
ГОЛ1:0 45 мин. Фернандо 2:0 75 мин. Луис Адриано (Промес) 2:1 80 мин. Погребняк (пен.)
судьяВиталий Мешков Предупреждения: Фернандо - 32, Луис Адриано - 41, Сухарев - 45.
ПРОИСШЕСТВИЯРОСГОССТРАХ Чемпионат России 24 тур. Открытие Арена. Зрители: 28517

Для москвичей этот матч стал прекрасной возможностью сократить отставание от лидирующего "Локомотива", который сегодня уступил "Амкару". Однако для "Спартака" матч оказался непростым. Весь первый тайм команда испытвала проблемы в атаке и не могла попасть в створ ворот. Только чудесное исполнение штрафного под занавес первого тайма позволило команде Карреры выйти вперед. Во втором тайме "Тосно" продолжал огрызаться, но несмотря на это "Спартаку" удалось забить второй мяч. Автором этого гола стал Луис Адриано, откликнувшийся на передачу Промеса. "Тосно" смог отквитать один мяч — под занавес встречи команда смогла заработать пенальти, который реализовали Павел Погребняк. 

"Спартак" не проигрывает уже в 17 матчах кряду в РФПЛ и продолжает погоню за лидирующим "Локомотивом" с багажом в 47 очков. "Тосно" обосновался на 15-ой строчке  23 баллами. 

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