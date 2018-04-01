«Потерянная интрига немецкого футбола: обзор 28-го тура Бундеслиги»

28-ой тур Бундеслиги

«Бавария Мюнхен» задаёт очень высокий уровень немецкого футбола, не давая шансов другим командам на опережение. Эта «машина смерти» набрала такую скорость, что остановить её просто невозможно. Они точно получат немецкий трофей в этом сезоне.

«Баварии Мюнхен» против «Боруссии Дортмунд»

«Пчёлы» играли без Ройса, Топрака, Ярмоленко и Кагавы. «Дер-Класикер» начался с атак «мюнхенцев», которые были в плохом настроении после поражения «Лейпцигу». Томас Мюллер дал шанс Роберту Левандовски сойтись лицом к лицу с Романом Бюрки и он не упускает этой возможности и открывает счёт на 5-ой минуте. Позже на 14-ой минуте Хамес Родригес пробивает мяч в ворота «пчёл», и тем временем счёт 2:0. Бавария проводит изящную контратаку и Томас Мюллер точным ударом в створ приносит 3-ий гол в копилку «мюнхенцам». Франк Рибери и Роберт Левандовски оказываются в нужное время в нужном месте, а именно на 44-ой минуте, и Левандовски забивает 4-ый гол. Последним в первом тайме изящно забил Франк Рибери, счет 5:0.

Второй тайм вышел менее динамичным. Бавария после такого отрыва в счёте решается сбросить обороты и не тратить силы попросту. Их «вишенкой на торте» стала яркая атака по итогу которой Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Итоговый счёт 6:0;

«Шальке 04» против «Фрайбурга»

«Кобальтовые» создавали в первом тайме сплошные опасные моменты, но до реализации их ноги так и не дошли. Они прессинговали как могли, но постоянно чего-то или кого-то рядом не хватало. Второй тайм они начали в том же духе, нереализованных опасных моментов. Первый гол «Шальке» забили с пенальти, Даниэль Калиджури открывает счёт на 63-ей минуте. Через 10 минут Набиль Банталеб делает передачу на Гвидо Бургшталлера и тот забивает прямо в створ, мимо защитника и голкипера, это выглядело как открытый «зеленый коридор» для атаки.

Итоговый счёт 2:0;

«Ганновер» против «РБ Лейпцига»

Первый тайм был не таким динамичным как второй, но в нем все-таки был гол. Тимо Вернер изящно отдал пас Эмилю Фарсбергу и он открыл счёт на 16-ой минуте в пользу «РБ Лейпцига». Во втором тайме они продолжили атаковать, и на 54-ой минуте Вилли Орбан открыт в штрафной, принимает мяч головой и забивает второй гол матча. Обозленный «Ганновер» идёт в атаку, создавая опасные моменты, но до 71 минуты все мимо ворот. Салиф Сане принимает мяч с углового и головой зарабатывает первый гол своей команде. После такого «Лейпциг» просыпается и решает, что нужно забить еще. Во время атаки Юссуф Поульсен забивает мяч с голевой передачи Тимо Вернера. Долгого ответа «Ганновера» ждать не пришлось, уже на 78 минуте Никлас Фюллькруг рикошетит головой мяч прямо в створ.

«Ганноверцы» на 80 минуте сровняли счёт, но гол был аннулирован из-за офсайда.

Итоговый счёт 2:3;

«Байер» против «Аугсбурга»

Почти весь матч «Байер» работал в нападении, но защитники «Аугсбурга» позволили им лишь один раз забить мяч в ворота и то офсайд. За всю игру у «Байера» 17 ударов по воротам, а у «Аугсбурга» 6, из которых по 2 у каждой команды в створ.

Все были уверены, что «Байер» заберёт 3 очка к себе в копилку, но в футболе нельзя быть в чем-то уверенным на все 100%.

Итоговый счёт 0:0;

«Вердер» против «Айнтрахта Франкфурта»

«Бременские музыканты» приняли на своем стадионе «орлов». В первом тайме владение мячом у гостей 55%, а у хозяевов 45%. Это интересно потому что забили первые именно «музыканты», на 28-ой минуте Макс Крузе отдает пас Златко Юнузовичу и тот делает прострел, счёт открыт.

Начало второго тайма остаётся за «Франкфуртом», они сравнивают счёт на 53-ей минуте, Лука Йович получает потрясающий пас пяткой от Кевина-Принса Боатенга и завершает атаку своей команды плотным ударом в дальний угол. Очень быстро лишились своего преимущества «бременцы», им необходимо было перестроиться или вовсе сменить тактику. Позже уже и «Вердер» включает прессинг. Но помогает им не он, а Д. Анхель Абраам, который на 79-ой минуте забивает автогол.

Итоговый счёт 2:1;

«Хоффенхайм» против «Кёльна»

«Хоффенхайм» нанес разгромное поражение «Кёльну». Встреча прошла дома у «крестьян». На 23-ей минуте Серж Гнабри выводит хозяев стадиона на победную прямую. Во втором тайме Серж Гнабри на 47-ой минуте заставляет помешкаться защитников и в итоге оформляет дубль. На 56-ой минуте благодаря спотыкающимся защитникам «Кёльна» Марк Ут забивает третий гол. На 61-ой минуте Лукас Рупп продолжает терронизировать «козлов» и благодаря сыгранности команды четвёртый гол он таки забивает. Обходя все дырки в защите с левого фланга на 65-ой минуте форвард делает передачу сквозь защиту «Кёльна» и Марк Ут оформляет дубль. Это просто что-то невероятное, «Хоффенхайм» просто с легкостью обходит все препятствия на своём пути и шестой гол забивает Стивен Цубер на 72-ой минуте. Это полный провал «Кёльна».

Итоговый счёт 6:0;

«Штрутгарт» против «Гамбурга»

Обе команды играли неуверенно, будто не в полную силу. На 18-ой минуте «Гамбург» вырывается вперед благодаря быстрому реагированию Льюиса Холтба. Даниэль Гинчек на 44-ой минуте сравнял счёт благодаря защитникам «Гамбурга», а точнее их отсутствия.

Итоговый счёт 1:1;

«Герта» против «Вольфсбурга»

Либо мимо, либо в штангу - это максимум на который игроки обеих команд были способны. Вроде бы и все нормально, но игроки измотаны и не могут переступить через себя и бить по мячу как надо. Только вратари могут управлять этим круглым предметом видимо.

Итоговый счёт 0:0;

«Майнц» против «Боруссии Мёнхенгладбах»

На протяжении всего матча у команд владение мячом почти одинаковое, ошибки тоже почти одинаковые. Не помогли ни замены, ни контратаки, все тщетно. «Майнц» в двух шагах от вылета из лиги.

Во время добавленных 4-х минут во 2 тайме команды как-будто только поняли, что времени то не осталось, а забивать то надо. Сегодня было скучно. 1 апреля в ворота на «Опель Арене» так никто и не попал.

Итоговый счёт 0:0;