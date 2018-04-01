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Погба: не намерен переходить в другой клуб сейчас!
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Погба: не намерен переходить в другой клуб сейчас!

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью и прокомментировал возможную смену клуба.

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«Мне никогда не приходилось проводить столько времени на скамейке, это правда, но я уверен, что это способно укрепить меня. Нужно проходить через подобное, чтобы стать сильнее. У меня нет проблем с Моуринью. Именно он выбирает, кто будет играть, а не я. Если хотите знать, почему я провожу на поле меньше времени — спросите у него. Уважаю выбор Жозе. Да, я как-то говорил, что мечтаю сыграть с Неймаром, Месси и Роналду, но это не значит, что я намерен сменить клуб прямо сейчас» — сообщает издание Goal.

Поль Погба принял участие в 20 матчах в составе «Красных Дьяволов» в текущем сезоне.

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