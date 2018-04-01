«Я бы не сказал, что это вообще был футбольный матч. Скорее это было похоже на хоккей. В таких условиях, честно говоря, играть в футбол практически невозможно. Но я рад, что мы выиграли, забили два мяча. Конечно, очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти с Дриусси. Я не боялся выпускать в такую погоду молодых игроков. Это была вынужденная мера. У нас закончились игроки, много травмированных. Появление молодых ребят было вполне закономерно» – сказал Роберто Манчини после матча в эфире телеканала Наш футбол.
Роберто Манчини: У нас закончились игроки
Главный тренер Зенита, Роберто Манчини подвёл итоги Матча Уфа-Зенит, в котором гости одержали минимальную победу.
Уфа: Александр Беленов; Алексей Никитин; Йонуц Неделчару; Джемал Табидзе (Силвестр Игбун 72); Боян Йокич; Дмитрий Живоглядов; Веролюб Салатич; Иван Пауревич; Дмитрий Стоцкий; Дмитрий Сысуев (Кэтэлин Карп 45); Иван Обляков (Павел Аникин 83)
Зенит: Андрей Лунёв; Миха Мевля; Бранислав Иванович; Доменико Кришито; Игорь Смольников (Илья Скроботов 90); Леандро Паредес; Матиас Краневиттер; Юрий Жирков (Никита Каккоев 81); Александр Ерохин; Себастьян Дриусси; Эмилиано Ригони; Антон Заболотный.
ГОЛ: 0-1 Иванович 17; 0-2 Неделчару 21 (а/г); 1-2 Пауревич 63.
судья: Игорь Федотов (Москва); Предупреждения: Кришито 94
ПРОИСШЕСТВИЯ: Матч 24-го тура Чемпионата России по футболу; Стадион: Нефтянник