Роберто Манчини: У нас закончились игроки

«Я бы не сказал, что это вообще был футбольный матч. Скорее это было похоже на хоккей. В таких условиях, честно говоря, играть в футбол практически невозможно. Но я рад, что мы выиграли, забили два мяча. Конечно, очень хорошо запомнился эпизод с неназначенным пенальти с Дриусси. Я не боялся выпускать в такую погоду молодых игроков. Это была вынужденная мера. У нас закончились игроки, много травмированных. Появление молодых ребят было вполне закономерно» – сказал Роберто Манчини после матча в эфире телеканала Наш футбол.