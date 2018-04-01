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Сергей Семак: нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной
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Сергей Семак: нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной

Главный тренер Уфы, Сергей Семак подвёл итоги матча с Зенитом, в котором хозяева уступили в один мяч.

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УфаАлександр Беленов; Алексей Никитин; Йонуц Неделчару; Джемал Табидзе (Силвестр Игбун 72); Боян Йокич; Дмитрий Живоглядов; Веролюб Салатич; Иван Пауревич; Дмитрий Стоцкий; Дмитрий Сысуев (Кэтэлин Карп 45); Иван Обляков (Павел Аникин 83)
ЗенитАндрей Лунёв; Миха Мевля; Бранислав Иванович; Доменико Кришито; Игорь Смольников (Илья Скроботов 90); Леандро Паредес; Матиас Краневиттер; Юрий Жирков (Никита Каккоев 81); Александр Ерохин; Себастьян Дриусси; Эмилиано Ригони; Антон Заболотный.
ГОЛ0-1 Иванович 17; 0-2 Неделчару 21 (а/г); 1-2 Пауревич 63.
судьяИгорь Федотов (Москва); Предупреждения: Кришито 94
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 24-го тура Чемпионата России по футболу; Стадион: Нефтянник

«Были сложные климатические условия, мяч пластиковый. Чуть похитрее, чуть поудачливее были игроки Зенита. Рикошет-отскок в первом случае, во втором — срезка, под такой мяч тяжело подстроиться. Но, несмотря на это, смогли вернуться в игру, играли хорошо, сделали всё, что могли. Претензий к ребятам нет. Играли, создавали моменты и могли взять очки. Расстроены результатом. За игру спасибо большое ребятам. Если мы заставляем футболистов Зенита тянуть время, значит, чего-то стоим. Ребята — молодцы. Манчини предъявил претензии судье? Не нам разбираться в этих моментах. Спорных моментов было предостаточно, поэтому мы можем говорить то же самое, но не будем. Думаю, можно посмотреть графу, сколько пенальти пробила Уфа, а нашу команду всегда наказывают за малейшее касание в штрафной» — сказал Семак после матча в эфире телеканала Наш футбол.

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