Денис Глушаков: «Нам нужен новый Аршавин и Павлюченко»

Напомним, что не так давно Денис Глушаков высказался о себе достаточно резко: «Объективно я даже близко не топ-футболист и никогда им не стану». Многим любителям футбола и Спартака в частности тогда показалось, что в словах полузащитника слишком много самокритики.

Позднее капитан «Спартака» добавил, что топовыми футболистами он считает тех, кто выигрывает международные трофеи, чемпионаты мира и Европы, а также Лиги чемпионов — это касается и топ-тренеров.

Денис Глушаков также заявил, что в его возрасте (31 год) пытаться пробиться в Европу — бессмысленно, только если пригласят в топовую команду, но капитан «Спартака» на это и не рассчитывает, и хочет просто «спокойно доиграть в России».

Огорчение болельщиков «Спартака» после таких весьма критичных слов Глушакова о себе можно понять: все помнят, что не так давно третий голкипер сборной России игрок тульского «Арсенала» Владимир Габулов (34 года) перешел в «Брюгге» и стал тогда, похоже, единственным футболистом, уехавшим в Европу.

Глушаков озвучил и не очень приятную для «старичков» российского футбола тенденцию. Если раньше футболисты на закате своей карьеры могли поехать куда-нибудь в Катар или ОАЭ, чтобы подзаработать денег и поиграть в тепле, то сейчас такая практика постепенно сходит на нет. Полузащитник считает, что скоро футболистов на закате карьеры перестанут приглашать, ведь в этих странах уже давно и успешно развиваются свои футбольные школы и появляются местные звезды.

«Я просто добротный, хороший футболист, но не топ», — сказал Глушаков. Он также подчеркнул, что футболисты, ежегодно попадающие в топ-33 по версии РФС у нас есть, однако это все равно не приближает их к мировому уровню, этого недостаточно. Капитан «Спартака» уверенно заявил, что в России сейчас нет такого игрока, который бы мог выйти на топовый уровень и играть наравне с мировыми звездами футбола.

Глушаков считает, что такими «звездами» в России были Андрей Аршавин и Роман Павлюченко. «Хоть Аршавина и критиковали, но если объективно рассуждать: человек играл в «Арсенале» и забивал. Я считаю, что в какой-то период своей карьеры он был топ-футболистом. Или Роман Павлюченко, который поработал в Англии, в хорошей команде, тоже забивал и был на хорошем счету», — сказал Денис Глушаков. Он также добавил, что выделить кого-то из современных российских футболистов сложно, потому что никто из них не играет в Европе и не показывает там результат.

Капитан «Спартака» поделился и своими прогнозами по поводу Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России, и заявил, что главная задача сборной России — выйти из группы, а дальше — чем дальше получится пройти, тем лучше. Денис Глушаков рассказал и о своих надеждах на то, что получится достойно выступить — показать хорошую игру, чтобы болельщикам не было стыдно за футболистов, чтобы они чувствовали, что футболисты отдают себя до остатка, и потом не жаловались на то, что «по полю опять пешком ходили, как обычно».

«Для этого надо выложиться на 200%, и если так будет, сборная пройдет далеко», — сказал Глушаков. Он отметил, что сейчас это настроение присутствует, что видно даже по последним матчам сборной. «Мне кажется, что и тренерский штаб воодушевленно работает, и в итоге все это вместе даст хороший результат. Не знаю, почему, но у меня такое предчувствие», — сказал капитан «Спартака».

Он также высказался по поводу причины неуспеха российского футбола и отсутствия топовых игроков, заявив, что тема эта глобальная, но главная проблема скрывается в развитии детского футбола. Капитан «Спартака» поделился своим мнением по поводу футбольного успеха Швейцарии и Австрии, не самых «футбольных» стран, которые сейчас показывают себя очень достойно на чемпионатах мира и Европы. Он считает, что необходимо перенимать методики у Германии и брать правильный вектор развития, ведь «теперь в этих странах дети вырастают в больших футболистов», — сказал Глушаков.