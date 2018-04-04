Синдром Гвардиолы: «Ювентус» на выход

И вот «Ювентус» опять попал на Мадрид, теперь в ¼, Аллегри снова разгромлен, без единого шанса, ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» уже ничего не решает, отыграть 3 мяча эта команда не способна. Массимилиано Аллегри не смог ничего придумать, чтобы противостоять «Реалу», ни Пауло Дибала, ни Гонсало Игуаин не создали ни одного голевого момента, два удара в створ за 90 минут даже не намекнули на гол престижа, а Мадрид не напрягаясь нанёс 6 ударов в створ, половина из которых достигла цели. Ну и, конечно, сработало безотказное правило — «не забиваешь ты — забивают тебе», нападение не оттягивало силы Мадрида на себя, поэтому вся мощь рухнула на плечи защитников, которые такого натиска не выдержали.

А теперь подробнее о матче, первый гол от Криштиану прилетел уже на четвёртой минуте, игроки «Реала» спокойно катали мяч по чужой половине поля, периодически играя в «козла» об туринских защитников, затем также легко Иско прострелил на Роналду, а португалец положил мяч в ворота.

Второй гол на 63 минуте также забил Роналду, сначала он вывел из ворот Буффона, просто потому, что больше в отбор вступать никто не собирался, а потом Лукас Васкес пробил по пустым воротам. Но всё оказалось не так просто, Буффон отбил этот удар, защитники Ювентуса вернулись в штрафную, а Карвахаль отправил туда мяч, после чего Роналду, которому никто и не собирался мешать эффектным ударом через себя удвоил преимущество.

Почти сразу после второго гола удалился Дибала, ещё чуть позже Марсело забил третий мяч. Бразилец перепасовываясь с Роналду вошёл в штрафную, и пока вся защита Ювентуса танцевала под «Ну где же ручки» перепрыгнул Буффона и практически зашёл в ворота с мячом.

Туринский клуб — сильнейший в Серии А, все золотые медали, начиная с сезона 2011/12 забирала именно «Старая синьора», в этом сезоне «Наполи», конечно, поджимает, но в его чемпионство верится слабо. И это главная беда «Ювентуса», «хед-трик» Гвардиолы с Баварией, тоже не возник на пустом месте. Команда не может прогрессировать, если не играет с теми, кто лучше неё. Печальная истина, которую кажется понимают все кроме руководства КХЛ, которое упорно продолжает использовать тактику базовых клубов сборной, но сейчас не об этом.

Ювентус снова за бортом — это было более чем ожидаемо, Реал однозначно сильнее, но от этого противостояния ждали борьбы, борьбы, на которую не было даже намёка.