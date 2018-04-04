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«Рома» без шансов уступила «Барселоне»
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«Рома» без шансов уступила «Барселоне»

Футболисты «Барселоны» обыграли итальянскую «Рому» со счётом 4:1.

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БарселонаМарк-Андре тер Стеген; Нелсон Семеду; Жерар Пике; Иван Ракитич; Серхио Бускетс (Паулиньо 67); Андрес Иниеста (Денис Суарес 85); Луис Суарес; Лионель Месси; Жорди Альба; Серхи Роберто (Андре Гомеш 83); Самюэль Юмтити.
Рома Алиссон; Кевин Строотман; Лоренцо Пеллегрини (Максим Гоналон 60); Диего Перотти; Эдин Джеко; Александар Коларов; Даниэле Де Росси (Грегоре Дефрель 77); Федерико Фасио; Алессандро Флоренци (Стефан Эль-Шаарави 72); Бруно Перес; Костас Манолас.
ГОЛ1-0 Де Росси (а/г) 38; 2-0 Манолас (а/г) 55; 3-0 Пике 59; 3-1 Джеко 80; 4-1 Суарес 87.
судьяДани Маккели (Нидерланды) Предупреждения: Коларов 44; Стротман 86.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 1/4 финала Лиги чемпионов, между «Барселоной» и «Ромой». Матч прошёл на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» одержала верх в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», первые два мяча «римляне» сами забили в свои ворота: сначала капитан команды Даниэле Де Росси в подкате срезал пас Андреса Иньесты, а затем во время розыгрыша углового, Костас Манолас коленом отправил отскочивший от штанги мяч в ворота.Через несколько минут, во время контратаки «Барселоны», голкипер «римлян» Алисон отразил удар Луиса Суареса, но зафиксировать не сумел, и Жерар Пике добил мяч в ворота. За десять минут до конца матча, «Рома» отыграла один мяч, Эдвин Джеко забил в левый нижний угол ворот, после подачи углового. Последний гол забил Луис Суарес, Максим Гоналон прервал передачу на Лионеля Меси, а Луис Суарес подобрал мяч и отправил его  в ворота.

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