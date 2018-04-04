«Рома» без шансов уступила «Барселоне»

«Барселона» одержала верх в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», первые два мяча «римляне» сами забили в свои ворота: сначала капитан команды Даниэле Де Росси в подкате срезал пас Андреса Иньесты, а затем во время розыгрыша углового, Костас Манолас коленом отправил отскочивший от штанги мяч в ворота.Через несколько минут, во время контратаки «Барселоны», голкипер «римлян» Алисон отразил удар Луиса Суареса, но зафиксировать не сумел, и Жерар Пике добил мяч в ворота. За десять минут до конца матча, «Рома» отыграла один мяч, Эдвин Джеко забил в левый нижний угол ворот, после подачи углового. Последний гол забил Луис Суарес, Максим Гоналон прервал передачу на Лионеля Меси, а Луис Суарес подобрал мяч и отправил его в ворота.