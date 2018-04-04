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Гвардиола опять вылетит? «Ливерпуль» обыграл «Сити»
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Гвардиола опять вылетит? «Ливерпуль» обыграл «Сити»

«Ливерпуль» забил три безответных мяча в ворота «Манчестера Сити», в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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ЛиверпульЛорис Кариус; Вирджил ван Дейк; Деян Ловрен; Джеймс Милнер (Альберто Морено 85); Роберто Фирмино (Доминик Солане 71); Мохамед Салах (Джорджиньо Вайналдум 52); Джордан Хендерсон; Садьо Мане; Алекс Окслейд-Чемберлен; Энди Робертсон; Трент Александер-Арнолд.
Манчестер СитиЭдерсон; Кайл Уокер; Венсан Компани; Илкай Гюндоган (Рахим Стерлинг 57); Эмерик Ляпорт; Кевин де Брeйне; Лерой Сане; Давид Сильва; Фернандиньо; Николас Отаменди; Габриэл Жезус
ГОЛ1-0 Салах 12; 2-0 Чемберлен 21; 3-0 Мане 31.
судьяФеликс Брих (Германия) Предупреждения: Отаменди 45+3; Жезус 76; Де Брейне 80; Хендерсон 86; Стерлинг 92.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 1/4 финала Лиги чемпионов, между «Ливерпулем» и «Манчестером Сити». Стадион «Энфилд».

Первый мяч в ворота «горожан» влетел уже на 12 минуте, Мохамед Салах с передачи Фирмину, практически в упор растрелял ворота Эдерсона. «Сити» попытался ответить, но менее чем через 10 минут, они получили второй гол, защитники «Манчестера» потеряли мяч в штрафной, Чемберлен оказался рядом и пробил из-за пределов штрафной и сделал счёт 2:0. От матча прошло всего 30 мнут, Салах забросил мяч в штрафную, где Садио Мане головой переправил его в ворота. Больше счёт в матче не менялся, но и этого вполне хватило, чтобы практически не оставить сопернику шансов в ответном матче.

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