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Бэйл готов покинуть Реал летом, на него претендует Манчестер Юнайтед!
smotrisport.tv

Бэйл готов покинуть Реал летом, на него претендует Манчестер Юнайтед!

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Влад-Черных
Влад Черных

По информации издания, валлиец недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб сливочных. В добавок к этому футболист так и не смог выучить испанский язык и не выкладывается на тренировках команды. При этом одноклубники Бэйла находятся с ним в хороших отношениях и делают всё, чтобы встроить его в игру Реала, однако им это не удаётся. Как ожидается, Королевский клуб захочет выручить не менее € 120 млн с продажи 28-летнего форварда. Главным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед. . GO!

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