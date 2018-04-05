Бэйл готов покинуть Реал летом, на него претендует Манчестер Юнайтед!

По информации издания, валлиец недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб сливочных. В добавок к этому футболист так и не смог выучить испанский язык и не выкладывается на тренировках команды. При этом одноклубники Бэйла находятся с ним в хороших отношениях и делают всё, чтобы встроить его в игру Реала, однако им это не удаётся. Как ожидается, Королевский клуб захочет выручить не менее € 120 млн с продажи 28-летнего форварда. Главным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед. . GO!