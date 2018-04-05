11 друзей Симеоне: Атлетико победил в первом четвертьфинале

Не успел раздаться стартовый свисток, как португальская команда, уже допустила ошибку в обороне, Себастьянс Коатес не расчитал силу паса, и Диего Коста перехватил мяч, практически сразу он сделал передачу в центр штрафной, где Коке сильно пробил по воротам, Руй Патрисиу бросился ему навстречу, но помешать не смог.

Атлетико давил с первых даже не минут, а секунд, игроки Спортинга начали понимать, что вообще здесь происходит лишь спустя 10 минут, но ситуацию это не изменило. Лиссабонцы пытались играть на Баса Доста, который находился на острие атаки, но мяч до него просто не доходил, несмотря на все его старания. Атлетико никуда не спешил, периодически бил по воротам, как правило выше, чем требовалось. А игроки Спортинга пытались создать хоть что-то в атаке, ведь у них получилось более менее стабилизировать оборону. И только к концу певрого тайма появилось впечатление, что Спортинг попробует побороться за ничью, как Жереми Матьё совершил маленькую ошибку — не смог перехватить мяч отданный Антуану Гризманну на ход, а за такие ошибки Атлетико в лице Гризманна наказывает, жестоко наказывает, и вот через мнгновение мы видим, как Гризманн обыгрывает Патрисиу и удваивает преимущество испанцев.

До конца первого тайма у Атлетико были ещё возможности увеличить счёт, но они ими не воспользовались, в том числе благодаря голкиперу лиссабонцев. Во втором тайме португальцам отдали мяч, но вот что с ним делать, видимо не объяснили. Все попытки забросов, передач и других способов доставить мяч в штрафную Ателтико, неумолимо пресекались защитниками или голкипером, у Яна Облака в этом матче вообще было не слишком много работы. Складывалось впечатление, что Атлетико не слишком хочет увеличить отрыв, а Спортинг просто не может ничего сделать, так продолжалось вплоть до самого компенсированного времени. Арбитр добавил ко второму тайму 3 минуты, а подопечные Диего Симеоне видимо решили, что матч для них закончился, другого объяснения, почему они позволили соперникам создать свой самый опасный момент за весь матч, просто нет. Брайан Руис с линии штрафной ударил по воротам, Облак с большим трудом парировал удар, но он отлетел к Фредди Монтеро, казалось бы, форвард должен забить и упростить жизнь своей команде в ответном матче, но так казалось всем кроме самого Монтеро, поэтому он ударил выше ворот.

Ответная игра состоится через неделю в Лиссабоне, забей португальцы хоть один гол, и ситуация для них была бы гораздо проще, теперь им предстоит отыграть два мяча, но сегодня на поле не было команды, которая способна на это, вернее была, но она эти два мяча и забила.