Бойкот ЧМ в России: быть или не быть

После недавнего решения нескольких стран бойкотировать проходивший в Тюмени этап Кубка мира по биатлону и громких допинг-скандалов, связанных с российскими спортсменами, может показаться, что Соединенное Королевство действительно может отказаться от участия в турнире, хотя британское руководство уже заверило, что бойкотировать ЧМ будут только дипломаты и члены королевской семьи.

Важно понимать, что представителям страны строго запрещено вмешиваться в управление спортом, и ФИФА очень пристально наблюдает за соблюдением этого правила и всеми силами старается не допустить попыток его нарушения. Именно поэтому Парламент Великобритании даже теоретически не способен запретить Стерлингу, Кейну или любым другим игрокам участвовать в турнире. Максимум, на что способно Правительство — посоветовать или дать рекомендации по игнорированию спортивного события.

Даже если бы такое решение серьезно обсуждалось, скорее всего, оно бы имело долгоиграющие последствия для всего английского футбола. В правилах ФИФА сказано, что «абсолютно все участвующие организации обязаны сыграть все свои матчи до того момента, пока их не исключат из розыгрыша Кубка мира». За нарушение этих правил английскую сборную будет ждать штраф, но, пожалуй, это слишком несерьезно для богатой Футбольной ассоциации, а вот возможные санкции, которые могут дойти до исключения сборной из розыгрыша ЧМ 2022 года, звучат уже гораздо более весомо.

Последствием возможного бойкота мог бы стать и раскол в самом обществе — будут недовольны как игроки, так и тренер сборной Гарет Саутгейт, ну и конечно болельщики. Сборная Англии не один раз переживала смену целых поколений, смогла провести не слишком выдающийся, но достаточно неплохой отборочный турнир, и сейчас постепенно прибавляет в уровне.

Иными словами, есть все шансы, что Англия сможет превзойти как минимум результаты двух предыдущих ЧМ. Напомним, в ЮАР англичане со скандалом вылетели на стадии 1/8 финала, из-за ошибочно незасчитанного гола в ворота сборной Германии, а в Бразилии сборная даже не смогла выбраться из группы, однако на 2018 год у англичан много планов и надежд.

Напомним также немного историй бойкотов. Вероятность игнорирования чемпионата англичанами выглядит весьма призрачной еще и по той причине, что бойкоты как решение международных проблем остались где-то в прошлом. The Times сейчас пишет о том, что английские политики пытаются заполучить поддержку Японии, Польши и Австралии для того, чтобы не казаться «белыми воронами», также уже достоверно известно, что к дипломатическому бойкоту присоединилась Исландия.

Мировая история бойкотов не такая уж обширная. На первый чемпионат мира в Уругвае, приехали всего 4 европейских сборных, остальные отказались от участия в последний момент, в ответ на это Уругвай бойкотировал два следующих чемпионата 1934 в Италии и 1938 во Франции. В 1938 году Аргентина хотела провести ЧМ у себя, но конгресс ФИФА в нарушение собственных правил (турниры должны были поочерёдно проходить в Европе и Южной Америке) выбрал местом проведения Францию, тогда Аргентиной было принято решение отказаться от участия в мундиалях на 20 лет. Индия приняла решение не ехать на турнир в Бразилию в 1950, так как ей не разрешили играть босиком, к чему привыкли местные футболисты.

В 1958 году ни одна из азиатских сборных не захотела играть отбор с Израилем, но тогда это был бойкот именно отборочных матчей. Кстати несмотря на это Израиль на чемпионат так и не попал, им пришлось играть стыковой матч против европейской сборной не прошедшей в основной турнир, эта честь выпала сборной Уэльса, валийцы выиграли оба матча противостояния с общим счётом 4:0, и стали 12 европейской сборной на чемпионате мира. В 1966 году турнир пропустили 16 африканских сборных, которые были недовольны квотами континента (на Океанию, Азию и Африку было выделено всего 1 место, которое нужно было разыгрывать), а Южной Корее тогда не понравилось место проведения в Камбодже азиатского отбора. Таким образом, мы видим, что все перечисленные причины бойкота не являются политическими.

Единственный случай, когда достаточно успешная команда сама лишила себя шансов на участие в ЧМ, был тогда, когда СССР отказался играть матч в отборе к ЧМ в 1974 году против Чили на стадионе, где военные удерживали своих противников-коммунистов. Однако потом многие говорили, что реальной причиной бойкота стал отказ футбольных чиновников из СССР гарантировать успех в матче против команды «хунты Пиночета». Свою первую игру в Москве сборная СССР сыграла со счетом 0:0, не имея никакого преимущества над соперником, тогда руководство партии и решило сыграть на опережение, не оставляя ни единого шанса опозорить идеалы коммунизма.

Но и в том случае речь шла лишь о том, чтобы не поехать на отборочный матч. От участия же в турнире, куда уже отобрались все команды, не отказывались никогда и никто. Весьма печальным является и тот факт, что ФИФА исторически не отличается разборчивостью в плане выбора хозяев чемпионатов мира — в 1934 году турнир был в Италии, которой руководила Национальная фашистская партия во главе с Муссолини. В 1978 году — в Аргентине, где правила военная хунта, жертвами которой стали около ста тысяч человек. В 1986 году лишь отказ властей Колумбии не позволил состояться мундиалю в стране, где самыми влиятельными людьми были, а возможно и остаются наркобароны.