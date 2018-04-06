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ФОМ: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ
ТАСС /Валерий Шарифулин/

ФОМ: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ

Всего 4% опрошенных россиян, которые интересуются футболом, верят в то, что сборная России может победить на предстоящем чемпионате мира, в то время как 17% считают, что ей удастся только выйти из группы, а дальше по турнирной сетке она не сможет пройти; 14% же полагают, что футболисты даже не выйдут в плей-офф, о чем свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

anastasia-kireeva
Anastasia Kireeva

Российские социологи выяснили, что всего 4% любителей футбола верят в то, что сборная России может победить на ЧМ. Отвечая на вопрос: «Если вы в какой-то мере следите за футболом, скажите, как, на ваш взгляд, сборная России выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу?», 17% следящих за футболом респондентов выразили мнение, что футболисты даже не смогут выйти из группы, и не продвинутся дальше по турнирной сетке.

Мнение о том, что сборной удастся «выйти в четвертьфинал», высказали 9% участников опроса. Ответ «сборная выйдет в полуфинал» дали 6% опрошенных, и примерно столько же опрошенных россиян полагают, что российские футболисты пробьются в финал. Практически треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», и еще 13% затруднились ответить.

Исследователи спрашивали и о том, насколько важным является возможное удачное  участие россиян в ЧМ по футболу:  положительный ответ дали 75% опрошенных, отрицательный – 22%, еще 3% затруднились ответить.

На вопрос «Будете ли вы смотреть по телевидению игры чемпионата мира по футболу, и если будете, то только игры с участием сборной России или другие игры тоже?» – 43% опрошенных сказали, что следить не станут, 19% – посмотрят игры только с участием сборной России, 4% –  только игры с участием сборных других стран, а 30% – планируют смотреть игры как с участием российской сборной, так и другие.

Чуть более половины опрошенных россиян (52%) заявили, что у них нет желания смотреть игры ЧМ на стадионе. Таким образом они ответили на вопрос «Хотели или не хотели бы вы посмотреть игры Чемпионата мира по футболу на стадионе, и если хотели бы, то у вас есть шансы, возможности попасть на игры чемпионата или таких шансов, возможностей нет?» Положительно ответили 10% опрошенных, уточнив, что имеют такую возможность. У более трети опрошенных россиян (37%), по их словам, есть желание, но «нет шансов».

Напомним, что первый в истории России чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах –  Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Недавно свое мнение по поводу шансов на победу высказал и Олег Романцев – бывший главный тренер сборной России и «Спартака». Он подвел итоги посвященному спорту мероприятия в Госдуме РФ, на котором обсуждалось финансирование профессиональных клубов.

«Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы сможем стать чемпионами мира в 2018 году, но все равно у нас очень многое действует неправильно», – цитирует Романцева sports.ru

Он предложил сократить количество перелетов для футболистов, чтобы они могли больше тренироваться, и напомнил, что сейчас Россия находится в седьмом десятке рейтинга ФИФА. «Если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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