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УЕФА открыл дело против Ромы из-за символики ДНР на матче Лиги чемпионов!
football24.ua

УЕФА открыл дело против Ромы из-за символики ДНР на матче Лиги чемпионов!

УЕФА открыл расследование в отношении Ромы в связи с появлением символики ДНР на матче Лиги чемпионов.

Влад-Черных
Влад Черных

Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало расследования относительно появления на трибунах запрещённой символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины в Донбассе.

Совместно мы должны сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации.

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