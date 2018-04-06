УЕФА открыл дело против Ромы из-за символики ДНР на матче Лиги чемпионов!

Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало расследования относительно появления на трибунах запрещённой символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины в Донбассе.

Совместно мы должны сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации.