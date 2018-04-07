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Не в тренере дело: СКА снова проиграл
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Не в тренере дело: СКА снова проиграл

После ничьей в матче против «Ахмата», «СКА-Хабаровск» объявил об увольнении главного тренера Рината Билялетдинова, но несмотря на это резких изменений в игре не произошло, СКА снова проиграл, на этот раз «Амкару».

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СКА-ХабаровскАлександр Криворучко; Айоделе Аделейе; Исмаил Эдиев; Георгий Наваловский; Александр Черевко (Максим Казанков 81); Дмитрий Кабутов; Александр Димидко; Павел Карасёв (Виталий Федотов 81); Владислав Никифоров (Мирослав Маркович 70); Максим Канунников; Лукаш Секульский.
АмкарАртур Нигматуллин; Секу Конде; Петар Занаев (Иван Мельников 67); Брайн Идову; Михаил Сиваков; Фегор Огуде; Павел Комолов; Михаил Гащенков; Александр Рязанцев (Михаил Кастюков 70); Януш Гол (Саид Эззатолахи 64); Аарон Оланаре.
ГОЛ0-1 Рязанцев 45+1; 0-2 Костюков 90+2.
судьяВладислав Безбородов (Россия); Предупреждения: Секу Конде 90+2; Удаления: Дмитрий Кабутов 56.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 25-го тура РФПЛ; Стадион: Стадион имени Ленина

В 25 туре РФПЛ, встретились команды из нижней части таблицы — «СКА-Хабаровск» и «Амкар», но если хабаровчане безнадёжно обосновались на последней строчке, то «Амкар» находился на границе зоны стыковых матчей и имеет все шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон, если позволит финансовое состояние.

Вспомнить опасные моменты довольно тяжело, СКА и «Амкар» — далеко не самые атакующие команды, а потому их просто не было, впервые угрозу воротам создал Фегор Огуде, он попал в крестовину, после подачи Александра Рязанцева со стандартного положения. После розыгрыша штрафного, команды опять успокоились, пока уже в компенсированное время Рязанцев не воспользовался ошибками защитников, Александр Димидко неловко подкинул мяч после заброса от игрока «Амкара», а Рязанцев подхватил мяч и открыл счёт.

 Во втором тайме, на 55 минуте, у хозяев появилась возможность сравнять счёт, но Александр Черевко, после прострела пробил гораздо выше ворот. Через несколько минут дела у хабаровчан стали ещё хуже, Дмитрий Кабутов получил прямую красную карточку, за удар по ноге Петару Заневу, Занев устати матч продолжить не смог. Следующий опасный момент создал Амкар, Саид Эззатолахи пробил выше ворот после передачи Аарона Оланаре. Зато концовка у матча выдалась интерсной, сначала СКА мог сравнять счёт, но Максим Казанков попал в штангу, попади он в ворота, ему бы никто не смог помешать. Отбившись «Амкар» начал создавать ответную атаку, опять в компенсированное время, Эззатолахи вывел Михаила Костюкова один на один с вратарём, и он сделал счёт 2:0.

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