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Без очков: Ахмат опять не выиграл
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Без очков: Ахмат опять не выиграл

Перед началом 25-го тура, «Ахмат» и «Рубин» находились вне зоны вылета, но и до вершины таблицы им было далеко. Несмотря на неудачный первый тайм, «казанцы» сумели вырвать победу.

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РубинСослан Джанаев; Сесар Навас; Владимир Гранат; Егор Сорокин; Фёдор Кудряшов (Виталий Устинов 84); Олег Кузьмин; Кристиан Нобоа; Игорь Коновалов; Павел Могилевец( Гёкдениз Карадениз 68); Ивелин Попов; Сердар Азмун (Реза Шекари 78).
АхматЕвгений Городов; Михаил Мохммади; Андрей Семёнов; Уилкер Анхель; Родолфо; Ризван Уциев; Антон Швец; Исмаэл (Бернард Бериша 81); Олег Иванов (Беким Балай 72); Магомед Митришев; Аблайе Мбенге (Одисе Роши 66).
ГОЛ0-1 Митришев 1; 1-1 Попов 49; 2-1 Азмун 63; 3-1 Попов 70; 3-2 Митришев 86.
судьяАлексей Матюнин (Россия); Предупреждения: Семёнов 10; Кузьмин 23; Мохаммади 55; Анхель 62; Сорокин 82; Карадениз 90+4.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 25-го тура РФПЛ; Стадион: Центральный.

Только прозвучал стартовый свисток, как Албай Мбенге уже бил по воротам, но мяч попал в Сослана Джанаева, первым на добивании был Магомед Митришев, он и открыл счёт в матче. Неожидавшие такого начала подопечные Курбана Бердыева забрали мяч, но выстроить игру не удавалось, хозяева доходили до штрафной, но ничего создать не смогли, так и прошёл весь первый тайм.

Вторая половина игры практически началась с ответного гола, Сердар Азмун сбросил мяч на Ивелина Попова, который пробил в пустой угол. Теперь пришла очередь «Рубина» шокировать соперника, прошло чуть больше 10 минут, как уже сам Азмун поразил ворота «грозненцов», Кристиан Нобоа подал мяч со штрафного, а иранец практически в упор вывел команду вперёд. Успокаиваться Азмун не планировал, поэтому приняв прострел Гёкдениза Карадениза он снова огорчил Евгения Городова. Под конец игроки «Ахмата», наконец, опомнились и даже успели отыграть один гол — Митришев забил головой после подачи углового.

Окончательный счёт 3:2 в пользу хозяев. 

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