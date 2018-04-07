Без очков: Ахмат опять не выиграл

Только прозвучал стартовый свисток, как Албай Мбенге уже бил по воротам, но мяч попал в Сослана Джанаева, первым на добивании был Магомед Митришев, он и открыл счёт в матче. Неожидавшие такого начала подопечные Курбана Бердыева забрали мяч, но выстроить игру не удавалось, хозяева доходили до штрафной, но ничего создать не смогли, так и прошёл весь первый тайм.

Вторая половина игры практически началась с ответного гола, Сердар Азмун сбросил мяч на Ивелина Попова, который пробил в пустой угол. Теперь пришла очередь «Рубина» шокировать соперника, прошло чуть больше 10 минут, как уже сам Азмун поразил ворота «грозненцов», Кристиан Нобоа подал мяч со штрафного, а иранец практически в упор вывел команду вперёд. Успокаиваться Азмун не планировал, поэтому приняв прострел Гёкдениза Карадениза он снова огорчил Евгения Городова. Под конец игроки «Ахмата», наконец, опомнились и даже успели отыграть один гол — Митришев забил головой после подачи углового.

Окончательный счёт 3:2 в пользу хозяев.