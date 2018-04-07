Краснодар победил, но потерял Шатова

На первых минутах матча, игроки Краснодара решили, что могут чувствовать себя как дома, поэтому забрали мяч и даже попытались сходу организовать несколько атак, но у них не получилось, игра шла в основном в центре поля. Проблемы у гостей начались на десятой минуте, когда Антон Заболотный ворвался в штрафную, он упал, но судья пенальти не назначил. Гости попытались создать свою атаку, но мяч был перехвачен, Александр Ерохин навесил в штрафную, где Заболотный головой пробил в перкладину. Следующие 10 минут были тяжёлыми для Краснодара, но команда выстояла, за этот промежуток времени, «Зенит» нанёс 6 ударов. Не забиваешь ты, забивают тебе, это знают все, в том числе Олег Шатов, поэтому он пробил по воротам после скидки Маурисио Перейры, а Андрей Лунёв с этим ударом ничего поделать не смог. Цифра 10 вообще для этого матча стала особеной, ведь ответный гол хозяева забили именно через десять минут, Александр Ерохин забил с передачи Себастьяна Дриусси.

Во втором тайме, как раз через десять минут после начала, «Зенит» имел возможность выйти вперёд, Ерохин сделал передачу на Дриусси, но Себастьян пробил выше ворот. В середине второго тайма травму получил Олег Шатов, он не смог продолжить игру, и покинул поле под аплодисменты питерских болельщиков, после замены было видно, что полузащитник не смог сдержать слёз, как сказал главный тренер команды, предположительно у игрока травма четырёхглавой мышцы бедра. Казалось, что матч закончится в ничью, но Фёдор Смолов разыграл мяч с Виктором Классоном, а швед вывел команду вперёд.

Победа Краснодара 2:1, благодаря, которой «быки» поднялись на четвёртое место.