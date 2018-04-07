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Манчини: к перерыву должны были выигрывать 3:0 или 4:0
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Манчини: к перерыву должны были выигрывать 3:0 или 4:0

Главный тренер «Зенита» — Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от Краснодара со счётом 2:1.

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«Краснодар» — одна из самых лучших команд в российском чемпионате, показывающая агрессивный атакующий футбол. Это мне очень нравится. Мне понравилось качество футбола сегодня. Мы проиграли, потому что упустили огромное количество стопроцентных моментов. К перерыву должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Не понимаю пока, как мы упустили столько моментов. Заболотному и Дриусси с Ригони, тяжело. Они все пока играют на низком уровне, им нужно ещё очень много работать. Антону особенно тяжело, он пришёл в большую команду, здесь играть тяжело. К тому же мы столкнулись с отсутствием Кокорина, у которого травма. У нас сейчас нет ребят, которые могут завершать моменты, мы только создаём их. Очень разочарован игрой Ригони и Дриусси, в большей степени — Ригони. У Дриусси есть большой потенциал и время, чтобы его реализовать, он ещё молод. Если будет много работать, станет большим футболистом. Разочарован нашей линией атаки. Последние наши голы забивают только защитники, что неприемлемо. Если убрать за скобки Кокорина, то вся линия нападения забила лишь голов пять» — сказал Манчини на послематчевой пресс-конференции.

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