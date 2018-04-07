eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Мусаев: кое-что хочется изменить, но сразу это сделать невозможно
rg.ru

Мусаев: кое-что хочется изменить, но сразу это сделать невозможно

Исполняющий обязанности главного тренера Краснодара Мурад Мусаев прокомментировал победу над питерским «Зенитом» со счётом 2:1.

vavel
VAVEL

«Контроль мяча комбинационный атакующий футбол – это идея нашего клуба. Особенно приятно, что в гостях с «Зенитом» не суетились, контролировали мяч. Были рискованные моменты, будем стараться играть так же, но с меньшим риском. Конечно, раньше смотрел за основной. У нас был тесный контакт, совместные тренировки. Понятно что был на каждой игре. Но у каждого тренера свои нюансы. Кое-что хочется изменить, но сразу это сделать невозможно. Будем потихоньку менять, а вы увидите со временем» — сказал исполняющий обязанности главного тренера Краснодара Мурад Мусаев.

VAVEL Logo

новости News

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад

Конец СКАзки

5 месяцев назад

Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

5 месяцев назад

Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

5 месяцев назад

Похмелье никто не отменял

5 месяцев назад

Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

5 месяцев назад

Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

6 месяцев назад

Latest News in VAVEL

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

5 месяцев назад

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад

Конец СКАзки

5 месяцев назад