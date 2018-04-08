Не хватило сливок матчу. Боевая ничья в Испании.

Атлетико с начала года в чемпионате Испании проиграл всего два матча - «Барсе» и «Вильярреалу». У Реала аналогичные цифры в графе поражений во второй половине сезона. Очная встреча команд пришлась на период, когда они набрали нешуточный ход и имеют огромные шансы на победу в своих еврокубках. Болельщики были вправе ожидать зажигательного матча, как обычно и бывает в мадридском дерби. Но не тут-то было. В 31-м туре регулярного чемпионата команды встретились в таком положении, что ждать суперинтенсивного течения событий игры было ошибкой. Объясняется всё это очень просто - 1) чемпионом Испании стала (де-факто) Барселона, остальным клубам, убиваться из-за серебра или бронзы нет смысла; 2) команды пытаются распределить силы между играми в Испании и в плей-офф еврокубков.



Глубина и качество скамейки запасных у Реала позволяет им оставлять в запасе Модрича, Каземиро, Иско и Бензема, но всё равно выглядеть очень устрашающе на фоне лучшей обороны Испании, а скорее всего и мира. Атлетико, не имея таких возможностей для маневра, делает упор на сыгранность и отточенность действий игроков. Как обычно и бывает, Реал с первых минут забрал к себе мяч и практически не давал Атлетико поиграть с круглым. Хозяева поля были более свободны и креативны со снарядом. Играли широко, раскачивали всю, выстроенную в две линии, оборону, действовали нестандартно. В совокупности приводило ко множеству опасных моментов, как с игры, так и со стандартов. «Матрасники», на многократные покушения на свои ворота, отвечали поспешностью, малым количеством игроков впереди и большим процентом брака в передачах. Плохая реализация моментов у Реала, позволила Атлетико выйти сухим из воды в первом тайме и не пропустить.

Ощущалось, что забитый гол лишь дело времени. Игроки Зидана чувствовали себя очень комфортно на поле, не нервничали, играли очень уверенно. Это им позволяло играть размашисто, по всему фронту нападения и так, что позиции у атакующих футболистах ежеминутно менялись. Если Хуанфран привыкал к Бэйлу, на помощь приходил Васкес. Если Люка Эрнандес закрывал Роналду, Асенсио смещался влево. Постоянно, весь первый тайм наблюдалось хаотичное движение сподвижников Симеоне. Они теряли игроков, которых по плану должны были опекать, не успевали страховать, вследствие этого сфолили в два раза больше. Да и по остальным цифрам они вчистую проиграли. 15 на 4 по ударам, 65% на 35% по владению мячом, 9 на 2 по угловым. И это всё после первого тайма.



Зная методы Симеоне и стиль игры Атлетико, стоило ожидать намного более агрессивного и конкурентного второго тайма. Но продолжили игру команды так, будто и не уходили отдыхать в раздевалку. На 53-ей минуте матча Роналду удалось распечатать ворота Яна Облака, одним касанием пробив в дальний угол. Вот как бывает. Реал играл очень разнообразно, атаковал вкусно и красиво, но забил после очевидного флангового навеса Бэйла и потери позиции Эрнандеса. После гола ненароком поползли мысли о разгроме. Но у Атлетико, как оказалось, есть свои аргументы против Реала. Через четыре минуты счет стал равным. Гол забил Гризманн после своевременной передачи Витоло. Последующий 5-7-минутный отрезок был самым активным в исполнении гостей, когда они могли забить еще один гол. Но выручил в блестящем прыжке Кейлор Навас. Атлетико, общепризнанно, самая неудобная и кусачая команда в Европе.

Из ничего забить гол, для них это обыденность. Вроде держишь контроль над матчем, не даешь создать момент у своих ворот, но счет равный. Начиная с 65-ой минуты встречи всё вернулось на круги своя, Реал контролировал мяч и игру, периодически создавал моменты за счет индивидуальных действий игроков, но мяч не шел в ворота. Из-за блестящей игры Облака, из-за спешки и из-за нехватки хладнокровности во время последнего удара. Замены Зидана сыграли не до конца. Здесь важно отметить, что на 64-ой минуте под аплодисментами пошел загорать (не

из-за травмы) Роналду, а Бензема под свист трибун вышел на поле. Зидан не уходит от практики последних лет, когда он меняет свою «семерку», когда видит, что игра не стоит свеч и необходимо поберечь лидера команды. Вышедшие Модрич и Иско были активны, но конкретики так и не хватало в атаке.

«Матрасников» явно устраивала ничья, они лишний раз не пытались рисковать и не шли в атаку большим количеством игроков. По традиции, играли немножко грубовато, на грани. Но эту грань не перешли ни разу. Даже Диего Коста держал себя в руках и старался лишний раз не давать повод арбитру. Последние минуты прошли немножко сумбурно, но два момента Рамос создал и мог вырвать очередную победу для Реала, но ничего не вышло. Итоговая ничья в пользу Атлетико. Реал играл намного лучше и солиднее, но этого оказалось мало.