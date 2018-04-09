Прости-прощай Дон Фабио: Капелло уходит на пенсию

После завершения карьеры игрока, он возглавил молодёжку «Милана», в составе которого провёл 4 сезона, в 1985 молодёжка под его руководством выиграла молодёжный кубок Италии. В последних шести матчах сезона в 1987 году, основная команда осталась без тренера, и тогда руководство обратилось к нему. За оставшиеся матчи ему удалось затащить команду в Кубок УЕФА, но затем он на несколько сезонов отправился в администрацию «Милана». В 1991 «россонери» вновь остались без тренера, тогда он снял свисток и секундомер со стены, а потом за 5 лет четырежды выиграл чемпионат Италии, трижды Суперкубок Италии, а приправил всё это победой в Лиге Чемпионов и Суперкубком УЕФА. Так начал карьеру тренера Фабио Капелло.

milanac.ru

Успех у руля «Милана», немедленно привлёк внимание, и Фабио Капелло переехал в «Реал Мадрид», выиграл чемпионат Испании, после чего вернулся в Италию, в «Милан», если быть точнее, но там у него не сложилось. Тогда Дон Фабио взял творческую паузу и год работал комментатором.

sport-express.ru

Вернувшись в тренерский цех, Капелло возглавил итальянскую «Рому», с «волками» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок. Вскоре Капелло снова сменил команду, на этот раз он возглавил «Ювентус», в Турине он два раза подряд выиграл чемпионат Италии, но в связи с корупционным скандалом, эти достижения были аннулированы. Он вернулся в «Реал» и в первом же сезоне выиграл чемпионат, но уже летом был уволен.

24smi.org

В декабре того же года итальянцу предложили возглавить сборную Англии, под его руководством команда вышла на чемпионат мира 2010, затем заняла второе место в группе, на стадии 1/8 соперником оказалась Германия. По ходу матча англичане проигрывали 0:2, но ещё до перерыва Меттью Апсон подарил своей сборной надежду сократив разрыв, гол Френка Лэмпарда должен был сравнять счёт, но судья его не засчитал, что было ошибкой и послужило началом скандала. Сборная Англии под руководством Капелло отобралась на Евро-2012, но не за долго до начала турнира итальянец подал в отставку, из-за решения футбольной ассоциации Англии лишить Джона Терри капитанской повязки, решение было принято без участия гланого тренера.

kakprosto.ru

Если вы думали, что в карьере итальянца началась чёрная полоса, то вам придётся постараться, чтобы придумать название для полосы, которая началась в 2012 году, ведь Фабио Капелло возглавил сборную России. Что произошло дальше, вы скорее всего знаете: выход на чемпионат мира, первый после двенадцатилетнего перерыва, кошмарный вылет с этого же чемпионата без единой победы, финансовые проблемы РФС, неубедительная игра в отборочном цикле к Евро-2016 и увольнение с рекордной компенсацией.

ria.ru

Последним местом работы Дона Фабио стал китайский «Цзянсу Сунин», но итальянец не проработал там и года (в июне 2017 контракт был заключен, а в марте 2018 расторгнут), после выхода на пенсию Фабио Капелло планирует продолжить работу комментатора.