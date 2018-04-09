Погребняк раззабивался: 25-й тур РФПЛ завершён

СКА-Хабаровск-Амкар 0:2

Двадцать пятый тур Премьер-лиги стартовал с матча в Хабаровске, куда, наконец, доехал пермский «Амкар», команда предлагала провести там домашний матч против «Локомотива», но теперь приехала на выездную игру против СКА. Хабаровчане недавно сменили главного тренера, теперь пост занимает Сергей Передня. Команды не баловали зрителей опасными моментами, гости открыли счёт в компенсированное время первого тайма — Александр Рязанцев подхватил мяч после ошибки защитника и отправил мяч в ворота.

Во втором тайме СКА безуспешно попытался исправить ситуацию, но в итоге заработали удаление и пропустили второй мяч, Михаил Костюков один в один обыграл вратаря и удвоил преимущество.

СКА продолжает замыкать таблицу, не имея никаких шансов подняться оттуда, а «Амкар» чуть-чуть приподнялся над зоной стыковых матчей.

Рубин-Ахмат 3:2

Грозненцы очень неплохо начали матч, у же на первой минуте, Магомед Митришев подобрал отскочивший мяч и открыл счёт в матче.

Рубин попытался вернуть игру под свой контроль, и кажется им это удалось, хозяева больше владели мячом, доходили до чужой штрафной, но создать опасный момент до перерыва, так и не смогли. Начался второй тайм с атаки Рубина, казанский клуб провёл затяжную атаку и Ивелин Попов сравнял счёт в матче.

«Казанцам» удалось наладить игру и через 15 минут Сердар Азмун вывел «Рубин» вперёд.

Иранец не собирался останавливаться и к семидесятой минуте оформил дубль.

«Ахмат» попытался вернуться в игру и даже отыграл один мяч на последних минутах, Митришев ударил головой во время розыгрыша углового, а Сослан Джанаев ничего не смог поделать.

Финальный штурм команде из Грозного не удался, «Ахмат» уступил и продолжает балансировать на границе зоны стыковых матчей, а «Рубин» находится на восьмой позиции.

После матча Михаил Галактионов — главный тренер «Ахмата» ушёл в отставку.

Зенит-Краснодар 1:2

Матч в Санкт-Петербурге был дебютным для Мурада Мусаева, именно он после увольнения Игоря Шалимова возглавил команду. В начале матча инициатива была на стороне хозяев, «Зенит» опасно атаковал, бил по воротам, а вот счёт открыл Краснодар. Олег Шатов, права на которого принадлежат как раз «Зениту», открыл счёт подправив мяч после подачи.

Но «Зенит» довольно быстро отыгрался, Себастьян Дриусси разогнал атаку, а затем отдал передачу на Александра Ерохина, который сравнял счёт.

Казалось, что хозяева дожмут, но своим шансом сумел воспользоваться именно Краснодар, Виктор Классон, после розыгрыша мяча с Фёдором Смоловым забил победный мяч.

Обе команды остаются в пятёрке лидеров, Краснодар на 4 месте, а «Зенит» на пятом.

Арсенал-Уфа 2:1

Этот матч, также начался с быстрого гола, гости не успели толком выйти на поле, как Игорь Горбатенко с прострела Кангва ударил под перекладину.

Но Уфа в свою очередь, тоже в долгу не осталась и первым же точным ударом счёт сравняла. Дмитрий Стоцкий подобрал мяч и добил его в ворота.

В оставшееся время первого тайма, команды поочерёдно перехватывали инициативу, но так и не смогли создать опасных моментов. Игра после перерыва мало отличалась, от того что показали команды в первом тайме. Но если «Арсенал» хоть иногда создавал опасные моменты, то у гостей игра совсем не клеилась. В конце концов, Горбатенко с передачи Кирилла Комбарова из-за пределов штрафной попал в девятку.

У гостей даже после второго пропущенного мяча, так и не получилось создать реальную угрозу чужим воротам. Команды остаются соседями по таблице, «Арсенал» на шестом месте, а Уфа на седьмом.

Тосно-Урал 2:2

Гости могли открыть счёт уже на первой минуте, в лучших традициях этого тура, но Давиду Юрченко такой расклад не понравился, но и этот матч не был обделён быстрым голом, Вагиз Галиулин прострелил на Павла Погребняка, а тот практически в упор ударил рядом с вратарём и открыл счёт.

Хозяева могли увеличить преимущество, всю первую половину тайма, игроки «Урала» не имели ни малейшего понятия, что делать с соперником. Гости пришли в себя только к середине тайма, а уже на сороковой минуте сравняли счёт. Владимир Ильин принял прострел Димитрова и с делал то, что должен был.

После перерыва команды обменялись несколькими опасными атаками, а затем защитник «Урала» нарушил правила в штрафной, к «точке» подошёл Погребняк и отправил в ворота гостей заявку на победу.

После забитого гола игроки Тосно не думали практически не о чём кроме обороны и в конце концов поплатились за это, на последних минутах, Эль-Кабир, получив скидку от Владимира Ильина сравнял счёт.

Тосно находится в зоне вылета, но всё ещё имеет неплохие шансы оттуда выбраться, а потому упущенный Погребняком момент на последней минуте матча, скорее всего ещё долго будут припоминать.

«Урал» занимает десятое место, а Тосно всё также на предпоследней строчке.

Локомотив-Ростов 1:0

«Железнодорожники», всё ещё очень сильно хотят остаться на первой строчке турнирной таблицы, и несмотря на игру в запасе, им было необходимо реабилитироваться после поражения от «Амкара». А Ростов, до сих пор не смог одержать ни одной победы при Валерии Карпине, с первых минут матча складывалось впечатление, что и в этой игре «ростовчане» выигрывать не собираются, уж слишком беззубо выглядела их атака. «Локо» же наоборот большую часть вреени не покидал половину поля соперника, но создать опасные моменты у команды Юрия Сёмина не получалось. Второй тайм матча, практически начался с углового у ворот гостей, после розыгрыша мяч отлетел к Игнатьеву, а Владислав забросом нашёл в штрафной Джефферсона Фарфана, а перуанец головой открыл счёт в матче.

Ростов забитому голу так и не сумел ничего противопоставить, Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции сам признался, что недоволен игрой в атаке. Ростов замыкает зону стыковых матчей, а «Локомотив» продолжает возглавлять таблицу, имя матч в запасе.

Анжи-Спартак 1:4

В этом матче у команд также не было времени на раскачку, уже на десятой минуте Квинси Промес получил передачу перед пустыми воротами и открыл счёт.

Через три минуты он забил ещё раз...

И ещё раз ...

Прошло всего полчаса, а «Спартак» уже вёл 3:0, и даже тот факт, что «Анжи» отыграл один мяч, не менял ситуацию, приговор был подписан.

После перерыва, «Спартак» продолжал контролировать игру, а Илья Кутепов внёс последний штрих в победу гостей.

«Анжи» имеет все шансы на то, чтобы покинуть Премьер-лигу по итогам сезона, «Спартак» продолжает чемпионскую гонку.

ЦСКА-Динамо 1:2

На протяжении всего матча, «армейцы» испытывали на себе все формы невезения, мяч отказывался лететь в ворота, а передачи нивкакую не хотели доходить до адресатов. Это не могло кончиться только голом гостей, и через 10 минут после начала, Александр Ташаев с передачи Кирилла Панченко пробил в нижний угол.

Казалось, что ЦСКА контролирует ход встречи, действительно они больше атаковали, казалось владели преимуществом, только счёт был не в их пользу. Но вот команды начали второй тайм, а Ташаев замкнул прострел Евгения Луценко, счёт стал 2:0.

ЦСКА смог ответить только одни голом Фёдора Чалова, Георги Миланов вывел его один на один с вратарём, и Фёдор сократил отставание, больше реальных шансов забить у хозяев не было.

Динамо занимает девятое место, а ЦСКА из-за этого поражения, имеет все шансы покинуть чемпионскую гонку.