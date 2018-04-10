Игорь Акинфеев: пора что-то сделать с полями в России

Акинфеев рассказал, что не так давно он общался с немецким хирургом Хайнцем Юргеном Айхорном по поводу настоящей эпидемии разрывов передней крестообразной связки в российском футболе. Около семи лет назад Айхорн проводил операцию Акинфееву после подобного повреждения.

«Эпидемия разрывов передней крестообразной связки? Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная. У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма — не только частые суставные травмы, но и мышечные», — цитирует слова Игоря Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что ранее из-за разрыва передних крестообразных связок колена в нынешнем сезоне на лечение отправились футболисты сборной России Виктор Васин, Александр Кокорин и Георгий Джикия: всем им скорее всего придется пропустить чемпионат мира, который будет проходить в России.

«Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь — жестче контролировать их качество», — сказал Акинфеев.

Голкипер заявил, что прекрасно понимает, через что приходится проходить футболистам из-за таких серьезных повреждений, и именно поэтому он не хочет оставаться в стороне. Игорь Акинфеев также добавил, что после проблем со здоровьем он пересмотрел свое отношение к этой серьезной проблеме и переоценил некоторые жизненные моменты.

«Плохого я никогда никому не желал, но мог не отреагировать, ну, получил человек травму и получил», — сказал голкипер, добавив, что сейчас он полностью осознает, что российские футболисты «делают общее дело», и совершенно неважно, из какой ты команды: «Просто желаю, чтобы у всех со здоровьем все было хорошо».

Напомним, что недавно на качество поля на стадионе Олимп-2 жаловался главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, при котором «Ростов» 1 апреля потерпел уже второе поражение: «Рассуждать о тактике и в принципе о футболе на таком поле бессмысленно», — цитирует Карпина sportbox.ru

Тренер «Ростова» рассказал о том, что после теплого дня ночью была минусовая температура, а на следующий день — снег и дождь. Ожидать роста травы при таких условиях не приходится. «Мы разговаривали с агрономами. О том, чтобы закрывали поле, подсеивали. Да, трава позеленела. Но все остальное вы видели сами» — сказал Карпин.