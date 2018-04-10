eifefefbejfwjofnwjf — рецепт победы над Барселоной

«Барселона» вышла на поле полностью расслабленной, команда в полном составе была уверена, что этот матч чистая формальность, поэтому даже на гол Эдина Джеко, который случился на уже шестой минуте, никто не обратил внимания. Джеко подправил заброс Даниэля Де Росси и мяч оказался в сетке ворот. Первый тайм закончился, «каталонцам» не дали наладить игру, хотя складывалось впечатление, что они даже не пытались это сделать. За первый тайм «Рома» могла не только отыграться, но и выйти вперёд, но игроки не сумели воспользоваться своими моментами.

Начался второй тайм, и весь мир увидел картину, которую никто не видел уже много лет — «Барселона» защищалась всей командой, более того защищалась она не всегда удачно. Заканчивался первый игровой час, и тут Жерар Пике нарушил правила на линии собственной штрафной, судья посоветовался с ассистентами и поставил пенальти. Для Де Росси реализовать пенальти было не сложно, вот тут-то все и вспомнили о том, что в первом матче «волки» забили как тогда казалось «гол престижа, который ничего не решает», счёт стал 4:3, и о возрождении интриги подумали все! Кроме игроков «Барселоны», и даже момент, который вскоре создал Меси выглядел неубедительно, тем более, что ответом на него были удар Стефана Эль-Шаарави и гол Костаса Маноласа, который выводил «Рому» в полуфинал. Этот гол, казалось вывел весь состав, всю скамейку, весь тренерский штаб из какого-то оцепенения, после этого гола, последовали замены, были намёки на тактические перестроения, и даже атаки, которые правда, так не привели к успеху.

«Рома» выходит в полуфинал, а игроки, тренеры и даже президент клуба, уже публично говорят о финале Лиги чемпионов, вспоминая сегодняшний матч, почему бы и нет.