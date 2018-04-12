Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

Примеры «Ювентуса» и «Ромы» в Лиге чемпионов, показали, что всё возможно, даже несмотря на то, что туринский клуб не смог пройти дальше из-за драматической развязки матча. Это спровоцировало разговоры о том, что ЦСКА ничем не хуже, и у команды Виктора Гончаренко есть все шансы.

На первых минутах «Арсенал» больше владел мячом, но сделать ничего не получалось, мяч практчески всё время держался в центре поля. Прошло полчаса матча, Алан Дзагоев попросил замену, казалось пришла беда, Дзагоев уже давно является лидером атаки москвичей, и его потеря могла сильно сказаться на дальнейшей судьбе матча. Вместо Алана вышел Витиньо, который показал себя далеко не лучшим образом в первом матче. Но почти сразу после замены, Фёдор Чалов открыл счёт, Кирилл Набабкин пробил головой в нижний угол, Петр Чех удар отбил, но Чалов добил мяч. «Армейцы» начали давить на ворота соперника они могли и должны были забивать второй, сначала пробил Бистрович, затем Набабкин, но не сложилось, команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

Казалось, что за время перерыва ЦСКА растеряет кураж, но со стартового свистка второго тайма прошло 5 минут, и теперь уже Кирилл Набабкин добил отлетевший мяч в ворота Чеха, голкипер взял удар Александра Головина, но отбил его в ноги Набабкину. Прошло 10 минут, и «Арсенал» перехватил инициативу, сначала опасно пробил Джек Уилшер, затем Александр Ляказетт, но их удары цели не достигли. В этот момент игроки ЦСКА провели атаку, как стало понятно позже, в этой атаке они оставили последние силы, атака дошла до удара — Сергей Игнашевич выиграл подбор и пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой. Прошла буквально пара минут, Дэнни Уэлбек вышел один на один с Игорем Акинфеевым и сократил отставние до минимального. «Армейцы» отбивались всё оставшееся время и им это удавалось, почти до самого конца. Аарон Рэмси на второй компенсированной минуте сравнял счёт.

Арсенал ушёл от поражения в матче и вышел в полуфинал Лиги Европы, а последний российский клуб завершил выступление в еврокубках.