Похмелье никто не отменял

На неделе Рома и Лацио в еврокубках пережили абсолютно противоположные эмоции. «Волки» вышли в полуфинал ЛЧ, сделав незабываемо-героический камбэк в матче с Барселоной. О них говорили все последующие дни. «Орлята» же вылетели из Лиги Европы проиграв в пух и прах Ред Буллу, хотя в первом матче дома, их обыграли с разницей в два мяча. После этих встреч им предстояло выйти друг против друга в римском дерби.

И они вышли. Правда, забыли кое-что. А именно эмоцию и желание. На футбольном поле были 22 выжатых лимона в шортах и бутсах. На их фоне главный арбитр встречи Паоло Маццолени был похож на огурец с моей грядки. Свистел налево и направо, по поводу и без него. Был в хорошем расположении духа, а что ему горевать? Правда, до президента Ромы ему далеко. Ладно. Шутки в сторону. Оба клуба ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов. У них одинаковое количество очков, побед и поражений. Этот матч по сути ничего не решал, играть-то еще шесть туров. Здесь важно было обойтись без травм и дисквалификаций. Особенно учитывая, что они провели в середине недели дополнительные игры. Команды, как подобает итальянцам, сыграли очень рационально.

Составы команд читались задолго до начала матча. Ни Симоне Индзаги, ни Эусебио Ди Франческо не привыкли тасовать состав, как колоду карт. У них 13-14 бойцов, на которых они делают ставку. Да и скамейки качественной нет ни у тех, ни у других. В этом сезоне Ди Фра очень хорошо поработал над обороной «Джаллоросси». Двойка центральных защитников Манолас и Фасио прекрасно ведут борьбу и выигрывают львиную долю мячей на втором этаже. Есть нестареющий Коларов с волшебной левой и Флоренци.

Но в этом матче Рома вышла в новой формации с тремя центральными защитниками для противодействия быстрым и техничным футболистам Лацио. Тренер хочет, чтобы команда была гибкой и умела играть по-разному. В этой расстановке стало больше фланговой кутерьмы и навесов на Джеко. Из-за нехватки взаимопонимания при такой схеме, игра долгое время не клеилась. Индзаги решил не изобретать велосипед и выбрал привычный состав, без изменений. Со свободным художником Андерсоном и активными полуфлангами. И конечно, на острие была надежда в лице Чиро Иммобиле.

Игра началась очень осторожно. Кто бы сомневался. Рома больше владела мячом, Лацио чаще фолил. Атаки обеих команд прерывались, так и не начавшись. Обычно очень активный Наинголлан был инертен. Стротман не рисковал и не креативил. Молодой чех Патрик Шик буквально растворился на поле. Были попытки у Лацио индивидуальными действиями прорваться в штрафную и создать напряжение у ворот Беккера, но ничего не получалось. Бились головой об кирпичную стену. Арбитр встречи пытался команд разбудить своими желтыми карточками, но и у него ничего не вышло. На двоих после первого тайма, игроки нанесли в створ целых ноль ударов.

В матчах между римлянами, в среднем забивается три мяча, если вести отчет с первого их матча в 1929 году. В большинстве из них была искра, интрига, какая-то развязка. Но не в этот раз. За последние 23 года их матчи не заканчивались без красной карточки. Теплилась надежда, что еще не всё потеряно. Может горячие игроки начнут друг друга провоцировать, жестко нарушать правила. Фолы были, а эмоций не было. Атака Лацио строилась по принципу - отправь мяч в свободную зону, Иммобиле что-нибудь придумает. Они атаковали малым числом, бегали невпопад, открывались не в ту зону. Можно сказать, что им на два дня меньше дали отдыха. Но не в этом случае. Рома была просто никакой, как и Лацио. За весь матч, два удара в створ на двоих. И только три минуты футбола в исполнении атаки Ромы, после удаления Раду. Когда Джеко дважды, а то и трижды имел шанс всё-таки открыть счёт этого невзрачного матча. Но не открыл.

Этот матч был сыгран именно в период, когда не привыкшие за последние годы команды играть на два фронта, были просто не в состоянии найти в себе силы показать ещё один аттракцион на футбольном поле. Но главное не это, а то, что борьба за ЛЧ продолжается. Она будет очень интересной.