Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

Московский «Спартак», продолжает бороться за золото, и скорее всего уже не упустит выход в групповой этап Лиги чемпионов, если бы москвичи выиграли кубок, то путёвку в Лигу Европы получила бы команда, которая займёт шестую строчку в лиге. За шестую позицию в этом сезоне будут бороться «Уфа», «Арсенал», «Рубин» и «Урал» — команды, которые уже не первый сезон выступают в Премьер-лиге и являются её середняками, а «Рубин» не так давно и вовсе заставлял считать себя топ-клубом. Для «казанцев» выход в Лигу Европы стал бы глотком свежего воздуха, после трёх невнятных лет без Курбана Бердыева. «Урал» недавно получил новый стадион, который будет использован для проведения матчей Чемпионата Мира, привезти на новый стадион Лигу Европы было бы не лишним, как для поддержания стадиона, так и для развития стадиона. Если бы в еврокубки вышла «Уфа», то башкортастанские болельщики наверное занялись бы канонизацией Сергея Семака, ведь это не просто его первый тренерский опыт, для Семака это первый полноценный сезон, а впервые в истории вывести свою команду в Еврокубки — большая заслуга. Тульский «Арсенал» — команда, которая не могла полноценно закрепиться в Премьер-лиге, впервые команда вышла в высший дивизион в сезоне 14/15, но по итогам, в Премьер-лиге остался только главный тренер команды. В следующем сезоне в ФНЛ, команда заняла второе место в ФНЛ и вернулась в высшую лигу. По итогам сезона 16/17 «Арсенал» оказался в стыках, где выгрыз шанс остаться в противостоянии с «Енисеем». В нынешнем сезоне, «оружейники» смотрятся гораздо лучше, они вполне заслужили звание середняка, а потому Лига Европы стала бы отличным шагом вперёд, на удачное выступление скорее всего можно не рассчитывать, но всё же.

У России уже был опыт выступления команды из ФНЛ в Лиге Европы, в сезоне 10/11 после победы в кубке России, в третий квалификационный раунд вышла «Сибирь». К слову в том сезоне этот раунд собрал такие команды как «Ливерпуль», «Ювентус», «Спортинг» и «Бешикташ» — ничего не скажешь, отличная компания. «Сибирь» прошла «Аполлон», благодаря голу в гостях (победа дома 1:0, поражение 1:2 в гостях), а в четвёртом раунде соперником «Сибири» стал «ПСВ». Всё началось оптимистично — «Сибирь» дома выиграла 1:0, а в ответном матче «ПСВ» забил пят безответных мячей в ворота «Сибири», чем и закончил европейское приключение «сибиряков».

«Авангард» на данный момент находится в середине таблицы ФНЛ, а «Тосно» занимает предпоследнюю строчку РФПЛ, и остаётся одним из претендентов на вылет.