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Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»
dynamo.kiev.ua

Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

На официальном сайте лондонского «Арсенала» появилось заявление главного тренера, в котором Арсен Венгер сообщает об уходе с поста главного тренера команды.

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«После тщательных размышлений и последующих обсуждений с руководством клуба, я решил, что сейчас подходящее для меня время, чтобы уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за то, что у меня была возможность служить клубу в течение стольких лет. Я управлял клубом честно и с полным осознанием ответственности. Я благодарен сотрудникам, игрокам, директорам и болельщикам, они делают это клуб особенным. Я призываю всех поклонников не отворачиваться от команды и заботиться о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка навсегда с вами» — говорится в заявлении 68-летнего специалиста.

Арсен Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году, за 22 года на посту главного тренера, Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, по 7 раз выигрывал Кубок и  Суперкубок Англии. Арсен Венгер не раз признавался тренером года в Англии и Европе, а с 2006 года включён в Зал славы английского футбола. 

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