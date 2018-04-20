Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

«После тщательных размышлений и последующих обсуждений с руководством клуба, я решил, что сейчас подходящее для меня время, чтобы уйти в отставку в конце сезона. Я благодарен за то, что у меня была возможность служить клубу в течение стольких лет. Я управлял клубом честно и с полным осознанием ответственности. Я благодарен сотрудникам, игрокам, директорам и болельщикам, они делают это клуб особенным. Я призываю всех поклонников не отворачиваться от команды и заботиться о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка навсегда с вами» — говорится в заявлении 68-летнего специалиста.

Арсен Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году, за 22 года на посту главного тренера, Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Арсен Венгер не раз признавался тренером года в Англии и Европе, а с 2006 года включён в Зал славы английского футбола.