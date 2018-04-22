eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Конец СКАзки
ria.ru

Конец СКАзки

«СКА-Хабаровск» уступил московскому «Динамо» в матче 27-го тура, и потерял даже теоретические шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.

NekitArmandych
Никита Арманд
СКА-ХабаровскАлександр Довбня; Александр Пуцко; Александр Димидко; Дмитрий Гришко; Георгий Наваловский; Владислав Никифоров; Павел Карасев; Виталий Федотов (Артем Самсонов70); Максим Канунников (Александр Черевко 84); Константин Савичев (Лукаш Секульски 67); Мирослав Маркович.
Динамо Москва Антон Шунин; Владимир Рыков; Тони Шуньич; Константин Рауш; Алексей Козлов; Абдул Азиз Тетте; Самба Соу; Кирилл Панченко (Евгений Марков 56); Александр Ташаев; Федор Черных (Иван Темников 64) Евгений Луценко (Антон Соснин 80).
ГОЛ0-1 Ташаев 69.
судьяСергей Иванов (Россия) Предупреждения: Шуньич 7; Соу 34; Гришко 36; Рыков 43.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 27-го тура РФПЛ; Стадион имени В. И. Ленина

Тот факт, что СКА покинет Премьер-лигу — уже давно ни для кого не секрет, слишком уж велико отставание даже от соседа по зоне вылета. Поэтому единственная мотивация для команды — желание хлопнуть дверью и пригрозить скорым возвращением, «Динамо» прошлый сезон провело в ФНЛ, и ну очень сильно не хочет обратно, а потому важно каждое очко, которое может отдалить команду от стыковых матчей. 

Перед матчем в Хабаровске, Динамо дважды подряд уступило командам из верхней части таблицы — «Локомотиву» и «Зениту», перечислять кому проиграл СКА бессмысленно, проще сказать, что после зимней паузы, «хабаровчане» набрали очки всего один раз — в матче против «Ахмата», напомним, что именно после этой ничьей был уволен Ринат Билялетдинов. Весь первый тайм, обе команды провели в центре поля, казалось бы и те, и другие атаковали, но дойти до ворот, а тем более пробить, никто не мог.  Второй тайм поначалу не сильно отличался от первого, разве что хозяева больше владели мячом. Но воспользоваться этим они не смогли, Александр Ташаев переправил мяч под перекладину, с подачи Константина Рауша, Александр Довбня не смог спасти команду. Динамо вышло вперёд, а игра снова сместилась к центру, на последних минутах матча, зрители увидели несколько ударов по воротам, преимущественно из-за пределов штрафной, но назвать их прямой угрозой воротам трудно.

СКА-Хабаровск завершит чемпионат на последней строчке, а «Динамо» поднимается над зоной стыковых матчей.

VAVEL Logo

новости News

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад

Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

5 месяцев назад

Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

6 месяцев назад

Похмелье никто не отменял

6 месяцев назад

Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

6 месяцев назад

Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

6 месяцев назад

Latest News in VAVEL

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

5 месяцев назад

Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

5 месяцев назад

Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

5 месяцев назад

Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

5 месяцев назад

Футбол всё еще жив

5 месяцев назад

Тренер — сказка о проблемах российского футбола

5 месяцев назад