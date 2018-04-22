Конец СКАзки

Тот факт, что СКА покинет Премьер-лигу — уже давно ни для кого не секрет, слишком уж велико отставание даже от соседа по зоне вылета. Поэтому единственная мотивация для команды — желание хлопнуть дверью и пригрозить скорым возвращением, «Динамо» прошлый сезон провело в ФНЛ, и ну очень сильно не хочет обратно, а потому важно каждое очко, которое может отдалить команду от стыковых матчей.

Перед матчем в Хабаровске, Динамо дважды подряд уступило командам из верхней части таблицы — «Локомотиву» и «Зениту», перечислять кому проиграл СКА бессмысленно, проще сказать, что после зимней паузы, «хабаровчане» набрали очки всего один раз — в матче против «Ахмата», напомним, что именно после этой ничьей был уволен Ринат Билялетдинов. Весь первый тайм, обе команды провели в центре поля, казалось бы и те, и другие атаковали, но дойти до ворот, а тем более пробить, никто не мог. Второй тайм поначалу не сильно отличался от первого, разве что хозяева больше владели мячом. Но воспользоваться этим они не смогли, Александр Ташаев переправил мяч под перекладину, с подачи Константина Рауша, Александр Довбня не смог спасти команду. Динамо вышло вперёд, а игра снова сместилась к центру, на последних минутах матча, зрители увидели несколько ударов по воротам, преимущественно из-за пределов штрафной, но назвать их прямой угрозой воротам трудно.

СКА-Хабаровск завершит чемпионат на последней строчке, а «Динамо» поднимается над зоной стыковых матчей.