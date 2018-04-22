Футбол всё еще жив

В первом круге на «Сан-Паоло» команды продемонстрировали удручающий футбол, напомнив всем то, за что многие не любят итальянский футбол. Это, конечно же, длинные передачи, конструирование атак всего двумя-тремя людьми и низкая линия обороны. Итогом того матча стал единственный забитый гол Игуаина в начале матча и закономерная победа «Юве». Они грамотно засушили игру и старались действовать на быстрых переходах из обороны в атаку. Команда из Неаполя в том матче ничего не смогла создать и предложить для обороны туринцев какие-то контраргументы.

Расклады перед матчем второго круга были таковы: пять туров до конца чемпионата, отставание между клубами составляет четыре очка в пользу Турина. Победа «Наполи» означает, что борьба за чемпионство заиграет новыми красками, и напротив, их проигрыш делает «Ювентус» чемпионами Италии в седьмой раз подряд. Матч предстоял очень нервный с тактическими изысками от футбольных гиков.

Макс Аллегри предложил непривычную схему 4-3-3 с разнообразной и насыщенной серединой поля в лице Матюиди, Пьянича и Хедиры. Это объясняется нежеланием давать быстроногим игрокам «Наполи» много свободного пространства и возможности комбинировать около своей штрафной площади. Атака команды Сарри, как известно, может сериями передач и замысловатыми открываниями разобрать на крупицы любую оборону. Поэтому Аллегри насытил центр поля и поставил по краям бегунков, чтобы рваться в контратаку.

Состав неаполитанцев с начала сезона не меняется, у них есть 13-14 игроков, которыми иногда тасует Сарри, но суть игры и её концепция остаются прежними вне зависимости от соперника. Было одно нововведение. Обороне стали помогать «ленивые» Инсинье с Кальехоном.

Первые минуты прошли в спокойном ритме, команды не спешили оголять зоны, и во что бы то ни стало открыть счет встречи. Дирижер атак «ювентини» Пьянич передачам между линиями, предпочитал отдавать мяч назад или делать длинный заброс на Игуаина. Привычно активный на своем фланге Квадво Асамоа вынужден был сторожить Кальехона и не давать обыграть себя один в один. Главным событием начала встречи стала вынужденная замена центрального защитника Джорджо Кьеллини на Штефана Лихтштайнера. Это изменение ровным счетом не поменяла ничего. «Ювентус» продолжал очень уверенно обороняться и сторожить удовлетворяющие нули на табло. «Наполи» безуспешно пробовал своими фирменными стенками и забеганиями расшатать баррикады противника. То увидишь врывающегося Гамшика в штрафную, то Инсинье подбирающего мяч в центре, в надежде придать атакам команды немного скорости и места. Ничего из задуманного и приготовленного не удавалось воплотить в забитые голы. Игроки в черно-белых футболках настолько плотно и цепко оборонялись, что сделать пас вперед и не в борьбу было очень сложно.

Старались помогать атаке «Наполи» их фланговые защитники: Марио Руй и Эльсеид Хюсай. Но когда они выдвигались далеко от своих ворот, Дибала с Костой получали огромное пространство для рывков и тем самым заставляли им делать двойную работу. Так подошел к концу первый тайм с ничейным счетом, оставив после себя массу вопросов относительно игры неаполитанцев.

Вторая половина встречи ничем не отличалась от первой. После перерыва поменяли невзрачно сыгравшего Пауло Дибала и выпустили Куадрадо. Вместо скорости в атаке добавился свежий человек в обороне. Очевидно, что с таким стилем игры «Ювентуса» Дибале сложно показать свои лучшие качества, которые заключаются в работе с мячом. Мяч нарочито подопечные Аллегри отдали своим оппонентам и караулили их ошибки.

Подходы к воротам Буффона были, но по-настоящему опасных моментов не было. Выходы Милика и Зелиньски добавили немного движения в игре «Наполи», но не более. Им всё также было проблематично зацепиться за мяч. В этой встрече «Старая синьора» не давала играть другим и не играла сама. Они вышли на поле не для того, чтобы победить или показать, как они умеют играть в футбол. Для них было важно помешать сделать это своим соперникам. За данную риторику они и поплатились.

Стандартные положения не являются сильной стороной «Наполи». Так что угловой на 90-ой минуте не был чем-то вроде спасения. Но не в этот раз. Подача Кальехона, прыжок Кулибали и гол, без шансов для Джиджи. Оставалось три добавленных минуты у «Юве» чтобы спасти ничью. Но им не удалось обмануть футбол. За весь матч ноль ударов в створ яркое тому подтверждение.

Первая победа «Наполи» над «Ювентусом» на их новом стадионе будут отмечать еще несколько дней. А пока порадуемся за оставшуюся интригу в Серии А.