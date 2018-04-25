Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

Надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут улучшить свои результаты, часть из них - вернуться в премьер-лигу. «Крылья Советов» и «Балтика» уже близки к этому, надеюсь через год подтянется «Мордовия». Также есть планы по воосозданию команды в Сочи, я знаю что ведутся переговоры с потенциальными спонсорами, такой город не должен остаться без команды — сказал Дворкович на пресс-конференции в «МИА Россия Сегодня».

Напомним, что ранее в Сочи существовал футбольный клуб «Жемчужина Сочи», с 1993 по 1999 команда выступал в высшем дивизоне, после чего начался спад, команда выступала в низших лигах пока не была расвормированна в 2003 году. Первая попытка возродить клуб была предпринята в 2007, к 2010 году команда вышла в ФНЛ, но удержаться там не смогла, после чего была снова расформированна. В очередной раз команда возродилась в качестве любительской в 2012 году и планировала вернуть себе профессиональный статус, но это осталось лишь словами и в 2013 году клуб снова прекратил своё существование.