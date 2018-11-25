Олимпиада 1956: футбол против бойкотов

Сейчас футбольный турнир в Мельбурне называют самым укороченным за всю историю Олимпиады. А также говорят об очень низком уровне конкуренции, здесь нет никакой попытки отобрать триумф советских футболистов, всё на самом деле было так, но обо всём по порядку.

В соревновании действительно не приняли участие большинство западноевропейских стран. Нидерланды, Испания, Швейцария и Лихтенштейн – бойкотировали турнир, из-за участия в нём СССР. Дело в том, что с 23 октября по 10 ноября 1956 года в Венгрии произошло восстание, которое было подавленно советскими войсками. Сборная Венгрии также не приняла участие в турнире. Необходимо понимать, что на тот момент это была одна из лучших команд мира, именно венгры выиграли футбольный турнир Олимпиады 1952 года в Хельсинки. При этом, сборная Венгрии приняла участие во многих других видах спорта, в том числе в турнире по водному поло. Который получил печальную известность из-за матча, получившего неофициальное название «Кровь в бассейне», где сошлись Венгрия и СССР. Также турнир бойкотировали Египет и Ирак, из-за вторжения Израиля, Франции и Англии на Синайский полуостров с 29 октября по 6 ноября 1956 года, позже эти события получили название «Суэцкий кризис». Также отказались принимать участие в играх спортсмены из Китая, так как КНР не признавала и до сих пор не признаёт Тайвань самостоятельным государством. Не участвовал в турнире и Вьетнам, Северный Вьетнам отказался участвовать в соревнованиях с капиталистическими странами, а Южный Вьетнам просто не выставил футбольную команду.

После всех отказов, стадия 1/8 финала, состояла только из 3 матчей. Первая игра игра прошла между сборными СССР и Объединённой сборной Германии – это была совместная команда ФРГ и ГДР, выступавшая под нейтральным флагом. Советские футболисты имели серьёзное преимущество на поле, но несмотря на это, открыть счёт получилось только к середине первого тайма, первый гол на той Олимпиаде забил Анатолий Исаев. Он пробил из-за пределов штрафной, после передачи Бориса Татушина. Сборная СССР продолжала давить, несколько хороших моментов не сумел реализовать девятнадцатилетний Эдуард Стрельцов. Следующий гол зрители, собравшиеся на стадионе «Олимпик-парк» увидели уже на 86-ой минуте, свой момент реализовал Стрельцов, он ворвался в штрафную и отправил мяч под перекладину. В следующей же атаке, он мог оформить дубль, но голкипер соперника вышел из ворот и не позволил нанести удар. На последних минутах матча, когда советские футболисты мысленно начали праздновать победу, немецкий нападающий Эрнст Хабиг после ошибки Анатолия Башашкина перекинул далеко вышедшего из ворот Льва Яшина и сократил отставание, но на результат это не повлияло.

Также на стадии 1/8 любительская сборная Великобритании забила 9 безответных мячей в ворота Тайланда, а хозяева турнира обыграли Японию 2:0. Матч между США и Югославией был перенесён на стадию ¼.