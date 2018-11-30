Борис Разинский – первый среди вторых

Борис Давидович Разинский, родился 12 июля 1933, в подмосковных Люберцах, его отец был полковником авиации, из-за чего семья часто переезжала, как он сам рассказывал, его знакомство с футболом началось в эвакуации, он жил в посёлке Болотное, Новосибирской области. Уже после войны, его семья оказалась в Туле, где Разинский играл за детскую команду спортивного общества «Пищевик», причем на позиции нападающего. Следующим местом жительства стало Выползово — посёлок на границе Тверской и Новгородской областей, где Борис Разинский окончил школу и помимо футбола, занимался лёгкой атлетикой.

В августе 1951, Борис Разинский приехал в Москву, поступил в Институт Физкультуры, где занимался волейболом, он даже попал в молодёжную команду ЦДКА, во многом благодаря своей прыгучести, но любимым спортом для него всё равно оставался футбол, однажды он пришёл на тренировку футбольных армейцев, и Борис Андреевич Аркадьев пригласил его в команду. Так Разинский в январе 1952 года оказался в футбольной команде, но после поражения на Олимпиаде 1952 в Хельсинки, команду расформировали, так как костяк команды состоял именно из «армейцев». По этой причине часть футболистов, в том числе и Разинский, оказалась в «Спартаке». Именно в составе «Спартака» он впервые вышел на поле на позиции голкипера, но за весь сезон, он провёл всего один матч.

В 1953 году, умер И. В. Сталин, и «армейский» футбольный клуб постепенно начал своё возрождение, в обновлённой команде, Разинский почти сразу стал основным вратарём. В 1954 Борис Разинский провёл свой первый полноценный сезон в ЦДСА, и занял с командой 6 место. Постепенно команда возвращалась к своей игре и обретала стабильный состав. Уже в 1955 году, Разинский в составе армейцев получил свой первый трофей — Кубок СССР. В следующем году команда заработала бронзу по итогам Чемпионата СССР, а Разинский второй сезон подряд попал в тройку лучших вратарей, благодаря чему получил вызов в сборную.

На Олимпиаде в Мельбурне, он был резервным вратарём, но свой шанс всё-таки получил, врач сборной СССР, Олег Маркович Белаковский, рассказывал, что после первого матча против сборной Индонезии, Лев Яшин попросил не ставить его на следующую игру, на последних минутах ему пришлось в одиночку справляться с нападающим соперника, и этот момент вратарь очень тяжело перенёс эмоционально. Повторный матч не доставил Разинскому трудностей, но на последних минутах, он получил сильный удар по лопатке, из-за чего не смог продолжить выступление на Олимпиаде.

До 1961 года Разинский продолжал выступать за «армейцев», но был вынужден посреди сезона покинуть команду, из-за конфликта с Константином Бесковым, который в то время руководил игрой команды. Началось всё на сборах в ГДР, Разинский гостил у своего бывшего товарища по команде, который в то время работал тренером, из-за чего опоздал к отбою, вместе с ним опоздал Николай Линяев, как сказал сам Разинский: «пьяный в дугу». Бесков не стал разбираться и на утреннем построении обвинил в пьянстве обоих, Борис Давидович начал пререкаться с тренером и был отстранён от игр, его перевели в дубль, где он вернулся к позиции нападающего. Бесков отправлял к игроку своих помощников, но Разинский отказался вернуться в основной состав, переубедить его смогли только товарищи по команде. Второй конфликт произошёл из-за того, что группа футболистов нарушила запрет Бескова на посещение матча дубля. Разинский снова не смог промолчать, и был отстранён от игр с формулировкой «из-за потери зрения». Этот случай интересен ещё и тем, что Разинскому позволили сменить команду по ходу сезона, несмотря на то, что он четырежды выходил на поле в составе «армейцев».

Новой командой вратаря стал московский «Спартак», и в первом же матче ему пришлось выйти против своей бывшей команды, и этот матч закончился победой красон-белых. Для Разинского конфликт с Бесковым был не первым, на сборах перед той самой Олимпиадой 1956 года, перед самым отъездом у него случился конфликт с врачом сборной — Олегом Белаковским, из-за пустяка. Игроки собрали грибы вокруг территории базы и попросили их приготовить, врач, узнав об этом, немедленно запретил эту затею, позднее Борис Давидович признал правоту врача, ведь на следующий день команда отправлялась в дорогу. Но в тот момент начался конфликт, который дошёл до того, что Разинский собрал вещи и покинул базу, конечно, его догнали и вернули, как он сам говорил, не из-за того, что он был незаменим, а из-за того, что оставалось слишком мало времени, чтобы найти замену. Скорее всего, именно из-за этого он в последствии получил звание заслуженного мастера спорта не вместе со всей командой, а только в 1989.

После своего первого сезона в Спартаке, в котором команда выиграла бронзовые медали, Разинского пригласили в рижскую «Даугаву», которая отправлялась в турне по Польше. Сразу после возвращения на родину, его позвало киевское «Динамо», которое отправлялось в Англию. «Динамовцы» играли против «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы», во всех этих матчах, Разинский выходил на замену. А в матче против «Астон Виллы», он так впечатлил своей игрой, что владелец команды на банкете в честь советских футболистов предложил ему остаться на хороших по тем временам условиях. Разинский признавался, что в тот момент задумался над этим предложением, но торговый представитель СССР, который помогал им общаться как переводчик, отговорил его от этой идеи, напомнив Борису Давидовичу, что предателей в СССР не жалуют.

После этого турне, Разинский стал полноценным игроком киевской команды, но задержался он там не на долго, уже в следующем сезоне, он перешёл в одесский «Черноморец», который тренировал Всеволод Бобров. В Одессу, Разинский приехал как нападающий. Следующим клубом стала венгерская команда Южной группы войск, где главным тренером был старый знакомый Разинского Эдуард Дубинский, Борис Давидович, не только выступал в составе команды, но и одновременно являлся помощником главного тренера. В дальнейшем, во многих своих командах, он совмещал обязанности игрока и тренера, окончательно бутсы на гвоздь, вратарь и форвард повесил в 39 лет.

К сожалению, с окончанием игровой карьеры, он долго не мог устроиться в спорте, даже отучившись на тренера, ему пришлось работать на бензоколонке, а потом таксистом, в таксопарк ему помог устроиться сын вратаря «Динамо» Вальтера Саная. Но футбол не ушёл из жизни Разинского, он выступал за клуб ветеранов «Спартака», в качестве вратаря. Снова получить, связанную с футболом профессию он смог лишь в 1997 году, он стал инспектором в РФС, а устроиться на тренерскую работу, в 1999, в Южной Корее. Он был тренером вратарей в «Сувон Блю Уингз», где помог голкиперу Ли Ун Джэ дорасти до уровня национальной сборной.

После Южной Кореи, наконец начали появляться предложения из России, первым был новороссийский «Черноморец», затем он работал в Химках, а последним пристанищем тренера стал астраханский «Волгарь-Газпром».

Борис Разинский, довольно долго держал себя в хорошей форме, пока это позволяло здоровье, даже в 75 лет во время матча ветеранов, который он организовал в честь своего дня рождения, он провёл в воротах. Здоровье подкосил коксартроз, начал разрушаться тазобедренный сустав, ему предлагали бесплатную операцию в Израиле (так как он является одним из трёх евреев, когда-либо выигрывавших золотую медаль в рамках олимпийского футбольного турнира), но от операции он отказался. Борис Разинский умер 6 августа 2012 года, в возрасте 79 лет.