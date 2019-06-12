Николай Тищенко – футбольный Матросов

Николай Иванович Тищенко, родился в 1926 году, в Воронежской области, а свой футбольный путь он начал в Люблино в 1938. Там находился довольно неплохой по тем временам стадион, где у детей, была возможность заниматься в различных секциях, в том числе и в футбольной, куда попал Николай Тищенко. Николай Иванович окончил 7 классов школы, после чего поступил в железнодорожный техникум, где начал играть за команду техникума и люблинский «Локомотив». После окончания обучения, Тищенко начал работать на Литейно-механическом заводе, продолжая выступать за люблинскую команду, во многом будущее защитника определило то, что уже тогда он помимо усердных тренировок, уделял внимание теории футбола. В 1951 году, Тищенко оказался в московском «Спартаке», где несмотря на отсутствие опыта начал быстро прогрессировать и вырос в одного из лучших советских защитников.

Николай Иванович Тищенко играл на позиции правого защитника, тренеры и партнеры по команде подчеркивали его характер бойца, и упорство. Он отстаивал своё мнение во время игр и тренировок, был заядлым спорщиком и позволял себе пререкаться даже с безоговорочным лидером «Спартака» тех времён — Игорем Нетто, который на правах капитана, мог устроить разнос любому игроку, как позднее рассказывал сын Николая Ивановича — Алексей, иногда доходило до открытых конфликтов на поле, но при этом в жизни Нетто и Тищенко сохраняли нормальные отношения. Играя на фланге, Тищенко не боялся подключаться к атаке, что собственно и не устраивало Нетто. За время выступления в Спартаке, Тищенко стал четырехкратным чемпионом страны, дважды завоевывал серебро и однажды получил бронзу, и это в промежутке с 1951 по 1958 год, к сожалению, карьера футболиста длилась недолго.

Ключевым матчем для Николая Тищенко стал полуфинальный матч олимпийского футбольного турнира, где сборной СССР, противостояла крепкая Болгария, имевшая зуб на советских футболистов (на предыдущей Олимпиаде, болгары вылетели из турнира от сборной СССР). Основное время матча закончилось с нулевым счётом, а Николай Тищенко сломал ключицу, как рассказывал врач сборной СССР Олег Белаковский, перелом ключицы — крайне неприятная травма, так как вызывает очень сильную боль. Когда Тищенко подбежал к бровке, чтобы врач осмотрел его травму, зрелище было неприятным, перелом оказался открытым, чтобы добраться до травмированного участка, Олегу Марковичу пришлось разрезать майку, была необходима операция, но не существовало силы, которая не позволила бы защитнику сборной СССР Николаю Тищенко вернуться в игру, а потому прямо на бровке, врач вправил ключицу на место и перетянул ёё тугой повязкой и заморозил, но большого облегчения это принести не могло, всё равно по ходу игры Николай Тищенко испытывал чудовищную боль, мало кто в принципе сможет продолжить игру в таком состоянии, а начать две голевые атаки, которые принесут твоей команде победу может только исключительный человек, именно таким и был Николай Тищенко. После финального свистка его сразу же отправили в больницу, а главный тренер сборной СССР — Гавриил Качалин, назвал его новым Матросовым.

После завершения карьеры игрока, Николай Тищенко продолжил работу в структуре «Спартака», поначалу, он был одним из тренеров команды мастеров, а потом тренировал детей в школе «Спартака».

Даже после окончания игровой карьеры, Николай Тищенко не стал окончательно вешать бутсы на гвоздь, он регулярно участвовал в матчах ветеранов, где продолжал выкладываться по максимуму, что скорее всего и привело к его кончине. Во время матча ветеранов в Лобне, Николай Иванович в единоборстве сделал рывок и упал на поле, не выдержало сердце.

Николай Тищенко умер 10 мая 1981, ему было 54 года.