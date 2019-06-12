Олимпиада 1956: индонезийская броня

На стадии четвертьфиналов, прошёл отложенный матч между США и Югославией, где югославы победили 9:1, Болгария легко разобралась с любителями из Великобритании (6:1), а дебютант международных турниров – Индия, до невозможности огорчила хозяев олимпиады (4:2). А настоящую сенсацию подарил матч между СССР и Индонезией, все ожидали, что советские футболисты без труда справятся с таким соперником, но этих всех ждала большая неожиданность. Сюрпризы начались с самого начала, во-первых, после стартового свистка выяснилось, что Индонезия играет с одним нападающим и девятью защитниками, вспомните об этом, когда будете говорить об автобусах Моуринью. Ни в основные 90 минут, ни в дополнительные полчаса, сборная СССР забить не смогла, данные о количестве ударов сильно разнятся, кто-то насчитал 58 ударов, а кто-то дошёл до 70, также известно, что у ворот Индонезии было подано порядка 30 угловых, но никакого толку это не принесло. Более того, на последних минутах мяч чуть не оказался в воротах Яшина, поскольку все полевые игроки штурмовали непроходимые редуты из толпы индонезийских защитников, вратарю пришлось играть на подборах в районе центра поля. И это чуть не сыграло роковую роль, мяч был выбит к центру поля, где его подобрал нападающий соперника, Яшину ничего не оставалось, кроме как броситься ему навстречу, форвард по фамилии Дану отпустил мяч, а Яшин его перехватил, обвёл соперника и отдал мяч партнёрам по команде, говорят, что во время этого момента вся скамейка запасных оцепенела, а некоторые даже закрыли лица руками. К счастью, всё обошлось, но открыть счёт так и не удалось, игроки покидали поле в полной растерянности. По правилам после дополнительного времени не было серии пенальти, поэтому была назначена переигровка. Во втором матче, всё сложилось несколько иначе, индонезийцы явно решили, что раз в прошлом матче они не пропустили, то в этом можно попробовать забить, и это оказалось не лучшей идеей. Уже на семнадцатой минуте, Анатолий Ильин с углового отправил мяч в штрафную, где Сергей Сальников, головой несмотря на неудобное положение отправил мяч в ворота. Уже через две минуты, Валентин Иванов удвоил преимущество, а перед самым перерывом, капитан команды, Игорь Нетто довёл счёт до крупного. Во втором тайме команда Индонезии вернулась к отточенной в прошлой игре тактике, команда полностью ушла в оборону, и это принесло определённые плоды, команда держалась до последней минуты, только перед самым свистком, Сергей Сальников оформил дубль.