Олимпиада 1956: путь к пьедесталу

В полуфинале плохо знакомым со снегом индусам сборная Югославии показала где зимуют раки (4:1), а сборная Советского Союза играла против возможно одной из сильнейших сборных того розыгрыша. Матч складывался очень тяжело, также, как и четыре года назад, полтора часа победителя не выявили, первый тайм основного времени прошёл под преимуществом болгарской команды, несмотря на большое количество ударов по воротам и постоянные прорывы Ивана Колева, счёт удалось удержать, во втором тайме ситуация на поле выровнялась, но и советские футболисты не смогли использовать преимущество. Также, конец второго тайма омрачила травма Николая Тищенко, он сломал ключицу, а возможности провести замену не было (такого пункта в правилах просто ещё не было), поэтому несмотря на боль, Тищенко продолжил матч, врач заморозил плечо и крепко примотал повисшую как плеть руку к телу. Тищенко сменил позицию, пытаясь хоть как-то помочь команде, но ему приходилось крайне тяжело. Дополнительное время также началось непросто, и уже на пятой минуте, после ошибки защитника Михаила Огонькова, Колев пробил по воротам, а Лев Яшин, игравший против солнца не смог спасти команду. Казалось, советской команде подписан приговор, Валентин Иванов повредил ногу и не мог полноценно продолжать игру, но выбора не было. Советские игроки были вынуждены отойти в защиту, чтобы закрыть оголённые зоны, команду спасло то, что болгары решили поберечь силы. На 112-й минуте произошло натуральное чудо, Эдуард Стрельцов прорвался сквозь защиту получил мяч от Бориса Татушина, примечательно, что атаку начал травмированный Тищенко. Стрельцов наносил удар, но зацепился ногой за газон, из-за чего удар получился слабым, но именно это и помогло, вратарь соперника не дотянулся до слабо катящегося мимо ворот мяча, а возле штанги оказалась кочка, от которой мяч и закатился в ворота. У болгарской команды не было никакого желания переигрывать матч, поэтому они рванули в атаку, за что поплатились, Тищенко снова начал атаку пасом Стрельцову, тот в свою очередь отдал мяч Владимиру Рыжкину, а затем мяч получил Татушин, он буквально на одно мгновение опередил вратаря Георгия Найдёнова и сделал счёт победным.

Матч за третье место прошёл без какой-либо интриги, Болгария спокойно разобралась со сборной Индии (3:0), а СССР пришлось пободаться с Югославией. В первом тайме игра была равной, команды поддерживали высокий темп игры, вся первая половина прошла в обоюдных, но безуспешных атаках. Во втором тайме преимуществом завладела советская команда, и уже на 48 минуте, Борис Татушин забросил мяч в штрафную, где Анатолий Исаев перебросил мяч через вратаря, что произошло дальше — вопрос. Есть две версии, первая — мяч от головы Исаева залетел в ворота, где его задел Анатолий Ильин, а согласно второй, мяч попал в ворота, только после удара головой Ильина.

Впрочем, это не так важно, гораздо важнее, что команду наградили золотыми медалями. К сожалению, по правилам МОК выдаёт всего 11 медалей, и те, кто был в заявке, но по тем или иным причинам не принимал участие в игре, своё золото не получил, но зато сборная получила свою первую награду.

Конечно, сборная СССР смогла выставить более сильную сборную из-за того, что в стране не было профессиональных игроков (Олимпийский футбольный турнир до 1984 был любительским), конечно, сборная Болгарии была действительно сильной командой, даже тренер советской команды Гавриил Качалин признавал, что болгарская команда была сильнее и возможно больше заслуживала победы, да и отсутствие сильнейших сборных также сыграло свою роль. Но олимпийская сборная Советского Союза выиграла турнир, а победителей не судят.