Дело Эдуарда Стрельцова — ночь, перечеркнувшая будущее

Борис Татушин родился в Москве в 1933 году, свою футбольную жизнь он начал в «Буревестнике», команда участвовала в первенстве Москвы, откуда его пригласили в «Спартак». В 1953 году Борис стал полноценным игроком стартового состава, и в тот же год, впервые стал чемпионом страны. Вызов в сборную, для талантливого нападающего также не заставил себя долго ждать, вместе с ним в Спартаке играл защитник Михаил Огоньков.

Михаил Огоньков также уроженец Москвы, в футбол он начал играть в юношеской команде завода «Красный Пролетарий», с 1949 начал выступать, за команды «Спартака», а с 1952 начал привлекаться к выступлениям за основной состав. Второе чемпионство в составе «Спартака», Борис и Михаил заработали в 1956 году, перед самой Олимпиадой.

Эдуард Стрельцов выбивался из этой компании не только тем, что родился в тогда ещё подмосковном Перово, но и выступал он за «Торпедо». Стрельцов работал на заводе «Фрезер», слесарем, в футбол он играл во дворе, а затем начал выступать за команду завода. В «Торпедо», Эдуарда пригласил тренер Марк Семёнович Левин, после матча его команды против «Фрезера». Именно после его рекомендаций, Виктор Александрович Маслов — тренер главной команды «автозаводцев» пригласил его на сборы.

Звёздным часом для всей троицы стала Олимпиада, именно Стрельцов и Татушин сравняли счёт в, как казалось потерянном, полуфинальном мачте с Болгарией. Борис Татушин сделал голевую передачу на Стрельцова, который в своём стиле прорвался сквозь защитников и отправил мяч в ворота. А Михаила Огонькова, несмотря на то, что именно после его ошибки болгарская команда открыла счёт, до сих пор часто называют «лучшим крайним защитником всех времён».

Вся эта история, произошедшая на даче, до сих пор окутана большим количеством легенд. Начиная от совсем фантастических, согласно которым всю историю подстроили зарубежные спецслужбы, чтобы ослабить советскую сборную. И заканчивая более-менее похожими на правду, о том, что изнасилование на самом деле было, но настоящий преступник сын хозяев дачи, сторонники этой теории аргументируют сходством биоматериалов (у обоих молодых людей, одинаковые группа крови и резус-фактор), а также тем, что он в последствии был уволен из вооруженных сил.

Скорее всего вся эта история произошла из-за банальной глупости, сам Стрельцов признавал, что сопротивление девушки имело место, но он не посчитал его серьёзным, девушка под давлением родителей написала на него заявление, позднее одумалась и отказалась от своих слов, но под давлением высшего руководства замять дело не удалось. Что в принципе логично, Стрельцов вёл разгульный образ жизни, о чём ни раз говорила его первая жена, но за игру, которую он показывал, ему многое прощалось. И если бы после этой истории Стрельцов вышел сухим из воды, остальные спортсмены ощутили бы полную безнаказанность.

Борис Татушин и Михаил Огоньков тюремных сроков избежали, но обоих отстранили от футбола, а по-настоящему вернуться в большой спорт после трёхлетнего простоя им так и не удалось. Татушин на один сезон вернулся в «Спартак», некоторое время поиграл в Кишинёве в команде «Молдова», где закончил карьеру, потом попробовал себя в качестве тренера, но мягкость характера не позволила ему добиться больших успехов. Борис Татушин умер 15 января 1998 года.

Михаил Огоньков после дисквалификации набирал форму в дубле «Спартака», казалось всё вот-вот наладится, но его карьеру перечеркнуло столкновение во время матча в Алма-Ате с местным Кайратом, прямо с игры Огоньков отправился в больницу, где ему удалили почку, о продолжении карьеры не могло быть и речи. Но совсем из футбола Огоньков не ушёл, он стал тренером детских и юношеских команд «Спартака». В августе 1979 года, Огоньков неожиданно пропал, но значение этому предали только через 2 недели, его нашли мёртвого в его квартире, говорят на столе рядом была пустая бутылка и 3 фужера.

Эдуард Стрельцов в этой истории пострадал сильнее всех, он получил реальный срок, бытует мнение, что в лагерях к нему относились снисходительно, как тюремное начальство, так и остальные заключенные, но это неправда. В первом лагере, где он оказался его избили, из-за чего он четыре месяца провёл в лазарете, остальное время прошло без инцидентов, что поспособствовало досрочному освобождению. Ему всё же удавалось играть в футбол, но то были игры между заключенными, которые мало помогли набрать форму.

Но всё же Стрельцов оказался единственным, кто сумел вернуться в большой футбол, после освобождения он некоторое время работал на ЗИЛе, а в 1965 ему позволили выступать за команду мастеров. В свой первый сезон после возвращения Стрельцова, «Торпедо» стал чемпионом СССР, а в 1968 стал обладателем кубка СССР. Выступать на международных турнирах за сборную СССР ему не позволяли, но всё же несколько раз в форме сборной СССР, он после освобождения появился.

Эдуард Стрельцов умер 22 июля 1990 года от рака лёгких, скорее всего этому поспособствовала работа на «вредном» производстве во время заключения, Стрельцов занимался шлифовкой металлических поверхностей.